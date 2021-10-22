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Функции главы КГГА и мэра будут разделены: что это даст киевлянам

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве - столице Украины"

сегодня, 11:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект "О Киеве — столице Украины", который разграничивает функции председателя КГГА и мэра Киева. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат Виталий Безгин. По его словам, благодаря принятию документа киевская громада получит расширенные полномочия и реализацию положительных последствий реформы децентрализации, в частности, крупных государственных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Функции главы КГГА и мэра будут разделены: что это даст киевлянам

Киев. Фото из открытых источников

"Киев заслуживает сбалансированную систему местного самоуправления, на его восстановление и отсутствия конфликта между государственной и столичной властью", — подчеркнул Безгин.

Отметим, в результате проведения реформы децентрализации в Украине было сформировано 1469 территориальных общин. Каждая община получила равные права и расширенные финансовые возможности. Однако эти изменения не коснулись города Киева. Как отмечают авторы документа, изменения в Закон Украины "О Киев — столицу Украины" помогут укрепить местное самоуправление и наконец провести децентрализацию в столице. А Киевская городская государственная администрация будет выполнять обязанности префектуры, которая контролирует законность решений Киевсовета, райсоветов и их исполкомов.

"Среди главных преимуществ законопроекта — доступ киевлян к реализации масштабных государственных программ. В Киеве через независимый орган — КГГА — будут дополнительно восстанавливать дороги, мосты, школы, детские сады и т.д.", — отметил Виталий Безгин.

Как утверждается в пояснительной записке к документу, новый закон должен обеспечить автономию самоуправления. Это предполагает создание собственных исполнительных органов и, в перспективе, восстановление районных советов.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Рада предварительно одобрила закон о столице.



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Источник: https://comments.ua/
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