Фукс ответил Данилову: я вышел из гражданства РФ и не переставал помогать родному Харькову, как меценат

Украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил, что больше не является гражданином Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Павел Фукс - фото из открытых источников
Павел Фукс заявил, что все время оставался гражданином Украины, а в 2017 году закончил процедуру выхода из гражданства РФ, которую инициировал еще в 2015 году после российской агрессии. Свои слова бизнесмен подкрепил соответствующими документами.
"В 2015-м году я получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура длительная, закончилась в 2017-м. Специально для секретаря СНБО Алексея Данилова публикую документ", — пишет бизнесмен.
Также Фукс добавил, что на данный момент находится под российскими санкциями и преследуется местным силовым аппаратом.
"В 2018-м РФ ввела против 322 украинских политиков и бизнесменов санкции. В том числе против меня. Пропагандистские СМИ РФ время от времени пишут об украинце Фуксе, а силовой аппарат РФ заводит уголовные дела по вымышленным поводам. Для меня это давно стало рутиной" — отметил Павел Фукс.
Кроме этого бизнесмен уверил, что никогда не переставал помогать родному городу Харькову в качестве мецената.
"Я родился и жил в Харькове. Долгое время вел бизнес в РФ. У меня было гражданство РФ. Аннексия Крыма и агрессия РФ на Донбассе стали поворотной точкой в жизни многих людей. Я никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената. Мы реализовали много важных проектов, которыми я горжусь", — пишет Фукс.
Напомним, что санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, не были поддержаны Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
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