Фрукты и тепличные овощи шокируют: на что придется потратить больше

В Украине стабилизировались цены на основные овощи борщового набора, сообщают аналитики EastFruit. Картошку, которая в последнее время демонстрировала тенденцию к удорожанию, удалось удержать на уровне 20–28 гривен за килограмм.

Изменение ценовых трендов на овощном рынке Украины

Другие овощи, необходимые для приготовления борща, также содержат стабильные цены. В частности, морковь отпускают по цене 20–23 гривны за килограмм, белокочанную капусту – 20–25 гривен, свеклу – 13–15 гривен, а репчатый лук – 10–15 гривен.

Однако не обошлось по-прежнему в ценах на тепличные овощи. Томаты подорожали с 50-70 до 80-85 гривен за килограмм. Тепличные огурцы, которые на прошлой неделе подешевели, на этот раз выросли в цене до 95–135 гривен за килограмм. Также выросли цены на цветную капусту — теперь ее продают за 100-110 гривен, хотя раньше отпускная стоимость колебалась в пределах 70-100 гривен. Баклажаны тоже подорожали – с 50–55 гривен до 55–60 гривен за килограмм.

Во фруктово-ягодном сегменте наблюдается еще больший скачок цен. Заметнее всего возросла стоимость винограда – с 80–125 гривен до 125–280 гривен за килограмм. Апельсины и лимоны тоже подорожали. Апельсины теперь стоят 70–90 гривен вместо 50–75, а лимоны – 55–75 гривен по сравнению с предыдущими 53–60 гривнами. Гранаты также прибавили в цене – 90–110 гривен за килограмм вместо 85–105 гривен.

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