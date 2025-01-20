Фридман, который брал интервью у Зеленского, принялся защищать Путина: что заявил

Как передает портал "Комментарии", известный подкастер, недавно бравший интервью у президента Украины Владимира Зеленского Лекс Фридман, обвинил украинского лидера в "грубых высказываниях" относительно российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Зеленский и Лекс Фридман. Фото из открытых источников

Блогер утверждает, что не стоит так резко высказываться о путине, как это делает Зеленский. По его словам, нужно серьезно относиться к лидеру другой страны, особенно если ты стремишься достичь с ним соглашения о мире.

В частности, Лекс снова дословно повторил свое мнение о том, что "Путин любит свою страну, поэтому к нему следует относиться серьезно".

Фридман считает, что Владимир Путин хочет переговоров о мире, а Владимир Зеленский не способствует этому.

Стоит отметить, Фридман – американский блогер, которого читают трамписты и Илон Маск.

Читайте также на портале "Комментарии" — доверие украинцев к президенту, правительству и Верховной Раде упало за 2024 год. Поддержка ВСУ остается на уровне более 90%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, в декабре 2024 года президенту доверяли 45% респондентов, не доверяли – 31%. Год назад доверяли 62%, не доверяли – 18%.

Доверие к правительству упало до 20% (с 26% в декабре 2023 года), не доверяют правительству 53% опрошенных (в декабре 2023 года – 44%). Баланс доверия за последний год снизился с –18% до –33%.

В случае Верховной Рады уровень доверия за последний год почти не изменился (13% сейчас против 15% в декабре 2023 года), однако с 61% до 68% возросла доля не доверяющих парламенту. Если в декабре 2023 года баланс доверия-недоверия составил -46%, то сейчас –55%.

Поддержка ВСУ остается очень высокой – 92% доверяют и только 2% не доверяют (год назад показатели были, соответственно, 96% и 1%). Баланс доверия-недоверия – 90%.



