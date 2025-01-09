Рейтинг доверия к президенту, правительству и ВСУ: последние данные

Доверие украинцев к президенту, правительству и Верховной Раде упало за 2024 год. Поддержка ВСУ остается на уровне более 90%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Рейтинг доверия к власти. Фото из открытых источников

По данным опроса, в декабре 2024 года президенту доверяли 45% респондентов, не доверяли – 31%. Год назад доверяли 62%, не доверяли – 18%.

Доверие правительства упало до 20% (с 26% в декабре 2023 года), не доверяют правительству 53% опрошенных (в декабре 2023 года – 44%). Баланс доверия за последний год снизился с –18% до –33%.

В случае Верховной Рады уровень доверия за последний год почти не изменился (13% сейчас против 15% в декабре 2023 года), однако с 61% до 68% возросла доля не доверяющих парламенту. Если в декабре 2023 года баланс доверия-недоверия составил -46%, то сейчас –55%.

Поддержка ВСУ остается очень высокой – 92% доверяют и только 2% не доверяют (год назад показатели были, соответственно, 96% и 1%). Баланс доверия-недоверия – 90%.

СБУ также сохраняет достаточно высокий уровень доверия, хотя и падает. Так, 54% украинцев доверяют СБУ, не доверяют – 21% (в декабре 2023 года показатели были 58% до 16%). Баланс доверия-недоверия составляет 33% (в прошлом году было 42%).

Доверие полиции также снизилось – с 41% до 37%. При этом с 29% до 38% стало больше не доверяющих. Баланс доверия-недоверия снизился с 12% в декабре 2023 года до -1% сейчас.

Критически низким остается доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют – соответственно, 63% и 67%. По сравнению с прошлым годом, ситуация не изменилась.

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