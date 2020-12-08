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Французский министр сделал неожиданное заявление о себе

Министр европейских дел Франции Клеман Бон шокировал признанием о своей ориентации

сегодня, 17:52
Автор:

Мокрик Анастасия

Во время интервью гей-журналу Têtu министр европейских дел Франции Клеман Бон заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом чиновник отметил, что то, что он является геем, никоем образом не отражается на его работе и этот личный факт не стал препятствием для того, чтобы работать в этой сфере и занимать данную должность. По словам Бона, ему вовсе не стыдно рассказывать о себе такие факты, ведь по его мнению люди в 21 веке должны относиться к этому проще.

Французский министр сделал неожиданное заявление о себе

ФОТО: politico.eu

Так же, чиновник поделился информацией о том, что вскоре он собирается приехать в Польшу, чтобы навестить там так называемые "зоны, свободные от ЛГБТ". К слову,  в Польше есть около 100 муниципалитетов (включая пять воеводств), занимающие треть всей страны, которые высказались о непринятии ЛГБТ. Это было сделано для того, чтобы на их территории не проводились марши равенства, а так же другие подобные мероприятия. Вышеупомянутые муниципалитеты прозвали "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".

Клеман Бон отметил, что совсем не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что из-за своей ориентации он борется с такими "свободными зонами".  Однако, учитывая тот  факт, что он занимает должность министра европейских дел Франции, у него есть дополнительная ответственность. Подытоживая чиновник подметил, что просто обязан бороться за толерантность.

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал о том, что Американские ученые сделали неожиданное заявление об отсутствии секса у людей






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Источник: https://www.politico.eu/article/french-eu-minister-comes-out-will-visit-polish-lgbt-free-zone/
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