Французский министр сделал неожиданное заявление о себе

Во время интервью гей-журналу Têtu министр европейских дел Франции Клеман Бон заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом чиновник отметил, что то, что он является геем, никоем образом не отражается на его работе и этот личный факт не стал препятствием для того, чтобы работать в этой сфере и занимать данную должность. По словам Бона, ему вовсе не стыдно рассказывать о себе такие факты, ведь по его мнению люди в 21 веке должны относиться к этому проще.

ФОТО: politico.eu

Так же, чиновник поделился информацией о том, что вскоре он собирается приехать в Польшу, чтобы навестить там так называемые "зоны, свободные от ЛГБТ". К слову, в Польше есть около 100 муниципалитетов (включая пять воеводств), занимающие треть всей страны, которые высказались о непринятии ЛГБТ. Это было сделано для того, чтобы на их территории не проводились марши равенства, а так же другие подобные мероприятия. Вышеупомянутые муниципалитеты прозвали "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".

Клеман Бон отметил, что совсем не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что из-за своей ориентации он борется с такими "свободными зонами". Однако, учитывая тот факт, что он занимает должность министра европейских дел Франции, у него есть дополнительная ответственность. Подытоживая чиновник подметил, что просто обязан бороться за толерантность.

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал о том, что Американские ученые сделали неожиданное заявление об отсутствии секса у людей.















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