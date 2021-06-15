Фотограф сравнил новый интерьер кабинета Зеленского с голливудским фильмом: подробности

В кабинете президента Зеленского, оказывается, изменили интерьер. Теперь стены Офиса президента украшают зеленые, но, правда, искусственные джунгли и неоновые подсветки. Об этом рассказал фотокор Associated Press Ефрем Лукацкий в своем Facebook.

Новый интерьер кабинета Зеленского. Фото: Ефрем Лукацкий

Стало известно, что фотограф побывал в кабинете Зеленского во время его интервью для зарубежных СМИ, таких как Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Общаясь с представителями медиа, президент говорил о важных вещах: сотрудничестве с НАТО, реформах, борьбе с коррупцией, а еще — призвал западные страны больше поддерживать украинское государство для их безопасности.

Офисный интерьер, где Зеленский сидит в джунглях и неоновая табличка — "Центр действия Президента", напомнили фотографу сцены из фильмов "Пираты Карибского моря" и "Остров сокровищ".

Он написал, что в тех зеленых кустах ему не хватало только скелетов и черепов. Пока журналисты ждали интервью с Зеленским, Ефрему Лукацкому все время казалось, что вот вдруг заиграет музыка и появятся герои из фильмов в масках, с саблями и пистолетами.

По словам фотокора, который бывал в кабинетах всех президентов Украины, каждый из них менял свое рабочее место по-своему. Красили стены, меняли картины, добавляли музейные экспонаты или позолоту в интерьере.

"Отныне коридоры Офиса президента украшают полотна, как в дорогих отелях. Каждый раз, рассматривая рабочие кабинеты чиновников из Украины, я с завистью вспоминал офисы министров в Израиле, которые были похожи на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь", - отметил фотограф в с оцсетях.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский открыл всеукраинский форум.

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