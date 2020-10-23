Фотофакт: украинские копы пересели на новый транспорт

Из Донауверта (Германия) в Киев прибыли первые два вертолета H145 компании Airbus Helicopters, которые отныне будут спецтранспортом авиационного отряда Национальной полиции. Об этом пишет Military Aviation.

Сообщается, что на них будут работать в Управлении авиации и полиции на воде. Отметим, что у вертолетов, произведенных в этом году, имеются поисковый прожектор, лебедка и средства аэромедицинской эвакуации. Кроме того, до августа 2021 года в Украину доставят еще 8 немецких вертолетов.

Напомним, ранее в полиции прояснили вопрос, будут ли наказывать украинских пользователей "ВКонтакте". Ведь ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть. Ответ на важный для многих интернет-пользователей вопрос озвучили источники в полиции.





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