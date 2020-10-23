kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12918.72

ETH/USD

413.94

LTC/USD

55.75

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Фотофакт: украинские копы пересели на новый транспорт
commentss НОВОСТИ Все новости

Фотофакт: украинские копы пересели на новый транспорт

До августа 2021 года в Украину доставят еще 8 немецких вертолетов

сегодня, 09:35
Автор:

Елена Волкова

Из Донауверта (Германия) в Киев прибыли первые два вертолета H145 компании Airbus Helicopters, которые отныне будут спецтранспортом авиационного отряда Национальной полиции. Об этом пишет Military Aviation.

Фотофакт: украинские копы пересели на новый транспорт

Сообщается, что на них будут работать в Управлении авиации и полиции на воде. Отметим, что у вертолетов, произведенных в этом году, имеются поисковый прожектор, лебедка и средства аэромедицинской эвакуации. Кроме того, до августа 2021 года в Украину доставят еще 8 немецких вертолетов.

Напомним, ранее в полиции прояснили вопрос, будут ли наказывать украинских пользователей "ВКонтакте". Ведь ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть. Ответ на важный для многих интернет-пользователей вопрос озвучили источники в полиции.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ