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Главная Новости Общество права человека В Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте"
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В Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте"

Источники ответили, занимается ли данным вопросом киберполиция Украины

сегодня, 10:14
Автор:

Елена Волкова

В полиции прояснили вопрос, будут ли наказывать украинских пользователей "ВКонтакте". Ведь ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть. Ответ на важный для многих интернет-пользователей вопрос озвучили источники в полиции для “РБК-Украина”.

В Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте"

В полиции уверяют: на учет никого из украинцев ставить не будут, а слова Данилова могли неверно истолковать либо секретарь СНБО “мог что-то перепутать”. Источники говорят, что данным вопросом киберполиция не занималась и заниматься не планирует.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить санкции в отношении российских соцсетей и веб-ресурсов  "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые в данный момент заблокированы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе президента. Известно, что проект указа о санкциях уже передали на подпись Зеленскому. О точных сроках новой блокировки источник не сообщает: предполагается, что новый запрет будет действовать еще три года.


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