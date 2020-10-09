В Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте"

В полиции прояснили вопрос, будут ли наказывать украинских пользователей "ВКонтакте". Ведь ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть. Ответ на важный для многих интернет-пользователей вопрос озвучили источники в полиции для “РБК-Украина”.

В полиции уверяют: на учет никого из украинцев ставить не будут, а слова Данилова могли неверно истолковать либо секретарь СНБО “мог что-то перепутать”. Источники говорят, что данным вопросом киберполиция не занималась и заниматься не планирует.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить санкции в отношении российских соцсетей и веб-ресурсов "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые в данный момент заблокированы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе президента. Известно, что проект указа о санкциях уже передали на подпись Зеленскому. О точных сроках новой блокировки источник не сообщает: предполагается, что новый запрет будет действовать еще три года.

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