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Forbes рассекретил «донора» Дональда Трампа

Бизнес модель этой фирмы выглядит довольно просто

сегодня, 06:13
Автор:

Ольга Чародий
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Журналисты Forbes провели расследование, в котором говорится о так называемом "доноре" президентской кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье международного издания Forbes. Обанкротившегося донора Трампа, финансировавшего его кампании, обвинили в передаче разворованных средств кандидатам от Республиканской партии. Еще в начале 2020 года Кофоед объявил о личном банкротстве, подав соответствующее заявление. А через несколько месяцев после распространения пандемии COVID-19 он начал сотрудничать с двумя компаниями по продаже средств индивидуальной защиты. Но сотрудничество было непродолжительным. В октябре 2020 года один из бизнес-партнеров подал в Высший суд округа Лос-Анджелес иск против Кофоэда, утверждая, что тот украл миллионы и тратил их на свой роскошный образ жизни. В частности, в иске утверждалось, что Кофоед всю прибыль оставил себе, а не разделил их между партнерами.

Forbes рассекретил «донора» Дональда Трампа

Forbes - фото из открытых источников

Конечно, бизнесмен все обвинения отрицал и опровергал. Но факт стремительного финансового взлета бизнесмена-банкрота Кофоэда бесспорен. В расследовании журналистов Forbes говорится, что через пятьдесят дней после подачи заявления о банкротстве, а именно 4 марта 2020 года, Кофоед – консультант по недвижимости, который также запустил фирму CBD и платформу социальных медиа, – основал компанию SNS Global USA , LLC (США, штат Делавер). Бизнес модель этой фирмы выглядит довольно просто: покупайте вещи за рубежом и продавайте их в США. Среди перечня таких вещей были средства индивидуальной защиты – то, что большинство американцев отчаянно стремились приобрести на ранних этапах пандемии COVID-19.

Напомним, как известно, в список самых богатых и влиятельных женщин журнала Forbes попало немало женщин предпринимателей и политических деятелей. Однако возглавила рейтинг главная благотворительница – экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт. Об этом сообщает "Секрет фирмы".



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Источник: https://www.forbes.com/sites/zacheverson/2021/12/08/trump-donor-richard-kofoed-allegedly-used-embezzled-money-to-fund-the-former-presidents-campaign-and-lead-a-lavish-lifestyle/?sh=2da914645476
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