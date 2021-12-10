Forbes рассекретил «донора» Дональда Трампа

Журналисты Forbes провели расследование, в котором говорится о так называемом "доноре" президентской кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье международного издания Forbes. Обанкротившегося донора Трампа, финансировавшего его кампании, обвинили в передаче разворованных средств кандидатам от Республиканской партии. Еще в начале 2020 года Кофоед объявил о личном банкротстве, подав соответствующее заявление. А через несколько месяцев после распространения пандемии COVID-19 он начал сотрудничать с двумя компаниями по продаже средств индивидуальной защиты. Но сотрудничество было непродолжительным. В октябре 2020 года один из бизнес-партнеров подал в Высший суд округа Лос-Анджелес иск против Кофоэда, утверждая, что тот украл миллионы и тратил их на свой роскошный образ жизни. В частности, в иске утверждалось, что Кофоед всю прибыль оставил себе, а не разделил их между партнерами.

Forbes - фото из открытых источников

Конечно, бизнесмен все обвинения отрицал и опровергал. Но факт стремительного финансового взлета бизнесмена-банкрота Кофоэда бесспорен. В расследовании журналистов Forbes говорится, что через пятьдесят дней после подачи заявления о банкротстве, а именно 4 марта 2020 года, Кофоед – консультант по недвижимости, который также запустил фирму CBD и платформу социальных медиа, – основал компанию SNS Global USA , LLC (США, штат Делавер). Бизнес модель этой фирмы выглядит довольно просто: покупайте вещи за рубежом и продавайте их в США. Среди перечня таких вещей были средства индивидуальной защиты – то, что большинство американцев отчаянно стремились приобрести на ранних этапах пандемии COVID-19.

Напомним, как известно, в список самых богатых и влиятельных женщин журнала Forbes попало немало женщин предпринимателей и политических деятелей. Однако возглавила рейтинг главная благотворительница – экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

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