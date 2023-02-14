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Фондом Вадима Столара реализуется проект психологической поддержки: кому это может потребоваться

На фоне постоянного волнения и стрессов проект Фонда Вадима Столара по психологической поддержке может быть полезен каждому

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Осенью 2022 года стартовал проект Благотворительного фонда Вадима Столара "Психологическая поддержка", призванный помочь семьям, потерявшим близких. Инициатива преследует цель восстановления украинской нации, говорится в сообщении на сайте Фонда.

Фондом Вадима Столара реализуется проект психологической поддержки: кому это может потребоваться

Психологическая поддержка

 


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Идея этого проекта возникла, когда наша команда воплощала программу эмоционального восстановления "Восстановись" для семей, в которых одного из родителей забрала война. Общаясь с людьми, мы поняли, что сегодня украинцам как никогда нужна психологическая помощь и поддержка. Ведь восстановление эмоционального здоровья граждан – это, наконец, восстановление украинской нации”, – подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

 

Сообщается, что на сегодняшний день в группе психологической поддержки принимает участие уже более 300 человек, которые безвозмездно получают ежедневную помощь от наших специалистов.

 

“В рамках проекта "Психологическая поддержка" мы помогаем людям справиться с внутренними переживаниями и стараемся облегчить душевную боль, научиться жить в постоянно меняющейся реальности. Мы систематически проводим бесплатные терапевтические группы и персональные психологические консультации, встречи с квалифицированными психологами и психиатрами, обсуждаем тревожащие ситуации, публикуем полезные советы и т.д.”, – отметила куратор проекта Алла Борисова.

 

В Фонде Вадима Столара предлагают присоединиться к проекту "Психологическая поддержка" по ссылке https://t.me/pidtrymuu , если вы:


  • хотите справиться с постоянным волнением и эмоциональными "качелями";
  • чувствуете себя одиноко;
  • чувствуете тревогу, апатию, панические атаки или другие проявления депрессии и хотите найти поддержку;
  • выехали с оккупированной территории, однако до сих пор ощущаете опасность;
  • стремитесь поделиться тем, что беспокоит, и быть уверены, что вас услышат;
  • хотите проговорить проблему с людьми, которые испытывают то же самое.

Стоит отметить, что Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения РФ помогает оказавшимся в беде военным и гражданским гражданам. Кроме материальной, волонтеры сосредоточены и на реабилитационной поддержке населения, в рамках которой реализуется ряд проектов, таких как "Восстановись", "Спорт на районе", "Обследование организма" и т.д.

Фондом Вадима Столара реализуется проект психологической поддержки: кому это может потребоваться - фото 2


Фондом Вадима Столара реализуется проект психологической поддержки: кому это может потребоваться - фото 3







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