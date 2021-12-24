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Фонд защиты свободы слова напомнил о требовании ЕС снять санкции с оппозиционных СМИ

В Евросоюзе подчеркнули важность возобновления работы СМИ, на которые были наложены санкции

сегодня, 15:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Фонд защиты свободы слова прокомментировал требование европейских лидеров снять санкции с оппозиционных украинских СМИ и призвал власть открыть незаконно закрытые медиа, прекратить судебные дела относительно председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет 112 юа.

Фонд защиты свободы слова напомнил о требовании ЕС снять санкции с оппозиционных СМИ

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Президент должен учитывать мнение саммита Восточного партнерства в вопросах свободы слова и прекращения преследования оппозиции. На саммите этого партнерства в Брюсселе президенту напомнили о важности демократии для укрепления партнерства и процесса евроинтеграции. Без свободы печати, без прекращения притеснения лидеров оппозиции продвижение по пути в Европу невозможно. Это было сказано четко и однозначно. И сегодня власть стоит перед непростым выбором. Либо она продолжает, либо исправляет свои ошибки", – заявила председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман.

Следует отметить, что на саммите Восточного партнерства присутствовал Олаф Шольц. Еще накануне парламентских выборов в Германии Фонд защиты свободы слова вместе с журналистами незаконно закрытых медиа в Украине обратился к лидерам немецких политических партий с призывом отреагировать на тяжелое состояние свободы слова в стране и поднимать тему несоблюдения прав журналистов в общении с украинскими властями.

Нынешний канцлер от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц в своем ответе Фонду отметил, что обеспокоен инцидентами по закрытию телеканалов и онлайн-изданий в Украине и акцентировал внимание на важности расследования таких дел и привлечении к уголовной ответственности виновных.

В частности, советник по европейским вопросам Секретариата Социал-демократической партии Германии Леонардо Пледла отметил: "Очевиден тот факт, что свобода мнений и свобода прессы – это фундаментальное право, которое должно быть защищено государством".

В ответе также говорится, что нет никаких оправданий для умышленного ограничения свободы действий журналистов и медиакомпаний, как и для нападений, угроз и вмешательства в свободу представителей СМИ.

Подобного рода обращения были отправлены и президенту Франции Эммануэлю Макрону и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.


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Источник: https://112ua.tv/politika/fond-zashhity-svobody-slova-o-trebovanii-es-snyat-sankcii-s-oppozicionnyh-smi-zelenskiy-dolzhen-ispravit-svoi-prestupnye-oshibki-otkryt-media-i-prekratit-presledovanie-medvedchuka-602175.html
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