Фонд защиты свободы слова напомнил о требовании ЕС снять санкции с оппозиционных СМИ

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Козлова Альбіна
Фонд защиты свободы слова прокомментировал требование
европейских лидеров снять санкции с оппозиционных украинских СМИ и
призвал власть открыть незаконно закрытые медиа, прекратить судебные дела относительно председателя политсовета партии
"Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора
Медведчука. Об этом пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
Следует отметить, что на саммите Восточного партнерства присутствовал Олаф Шольц. Еще накануне парламентских выборов в Германии Фонд защиты свободы слова вместе с журналистами незаконно закрытых медиа в Украине обратился к лидерам немецких политических партий с призывом отреагировать на тяжелое состояние свободы слова в стране и поднимать тему несоблюдения прав журналистов в общении с украинскими властями.
Нынешний канцлер от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц в своем ответе Фонду отметил, что обеспокоен инцидентами по закрытию телеканалов и онлайн-изданий в Украине и акцентировал внимание на важности расследования таких дел и привлечении к уголовной ответственности виновных.
В ответе также говорится, что нет никаких оправданий для умышленного ограничения свободы действий журналистов и медиакомпаний, как и для нападений, угроз и вмешательства в свободу представителей СМИ.
Подобного рода обращения были отправлены и президенту Франции Эммануэлю Макрону и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
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