Фонд защиты свободы слова напомнил о требовании ЕС снять санкции с оппозиционных СМИ

Фонд защиты свободы слова прокомментировал требование европейских лидеров снять санкции с оппозиционных украинских СМИ и призвал власть открыть незаконно закрытые медиа, прекратить судебные дела относительно председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет 112 юа.



Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Президент должен учитывать мнение саммита Восточного партнерства в вопросах свободы слова и прекращения преследования оппозиции. На саммите этого партнерства в Брюсселе президенту напомнили о важности демократии для укрепления партнерства и процесса евроинтеграции. Без свободы печати, без прекращения притеснения лидеров оппозиции продвижение по пути в Европу невозможно. Это было сказано четко и однозначно. И сегодня власть стоит перед непростым выбором. Либо она продолжает, либо исправляет свои ошибки", – заявила председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман.

Следует отметить, что на саммите Восточного партнерства присутствовал Олаф Шольц. Еще накануне парламентских выборов в Германии Фонд защиты свободы слова вместе с журналистами незаконно закрытых медиа в Украине обратился к лидерам немецких политических партий с призывом отреагировать на тяжелое состояние свободы слова в стране и поднимать тему несоблюдения прав журналистов в общении с украинскими властями.

Нынешний канцлер от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц в своем ответе Фонду отметил, что обеспокоен инцидентами по закрытию телеканалов и онлайн-изданий в Украине и акцентировал внимание на важности расследования таких дел и привлечении к уголовной ответственности виновных.

В частности, советник по европейским вопросам Секретариата Социал-демократической партии Германии Леонардо Пледла отметил: "Очевиден тот факт, что свобода мнений и свобода прессы – это фундаментальное право, которое должно быть защищено государством".

В ответе также говорится, что нет никаких оправданий для умышленного ограничения свободы действий журналистов и медиакомпаний, как и для нападений, угроз и вмешательства в свободу представителей СМИ.

Подобного рода обращения были отправлены и президенту Франции Эммануэлю Макрону и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!