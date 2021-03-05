Флаг за 14 миллионов: в Николаеве хотят потратить рекордную сумму на государственный символ

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Татьяна Веремеева
Местные
власти города Николаев решили установить в городе новую стелу с государственным
флагом Украины. Потратить на это планируют 14 млн грн. – 5 млн грн. из
областного бюджета и еще 9 млн грн из городского. Об этом пишет издание "Новости
N".
Флаг Украины
Предложение
об установке нового флага озвучила начальник отдела управления персоналом,
организационной и административно-хозяйственной работы управления капитального
строительства областной государственной администрации Николаева Елена
Кругликова. По словам чиновницы, решение об установке флага за 14 млн гривен
идет в рамках проекта об установке новых флагов во всех крупных областных
центрах.
Местные
власти Николаева планируют установить новый флаг в парке "Юных Героев",
расположенном на стыке улиц Адмирала Макарова, Никольской и Обсерваторной в
Заводском районе города.
Ранее "Комментарии" писали, что в Беларуси могут отнести бело-красно-белый флаг к экстремистской символике. В Генпрокуратуру обратились "неравнодушные" белорусы с заявлением, чтобы власти запретили БЧБ-символику и зачислили ее к экстремистской. Чтобы сделать это возможным, они просят прокуратуру обратиться в суд. Между тем белорусские чиновники сейчас занимаются законопроектом о недопущении героизации нацизма. Для этого была создана специальная рабочая группа, некоторые участники которой также говорят о запрете БЧБ-символики. Многие белорусы уже инициировали сбор подписей, чтобы защитить символику. Планируется собрать не менее 50 000 голосов. Напомним, бело-красно-белый флаг стал фактически символикой белорусских протестов. Митингующие несли его маршами, а также держали в руках, когда объединялись в цепи солидарности.
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