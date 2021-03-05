Флаг за 14 миллионов: в Николаеве хотят потратить рекордную сумму на государственный символ

Местные власти города Николаев решили установить в городе новую стелу с государственным флагом Украины. Потратить на это планируют 14 млн грн. – 5 млн грн. из областного бюджета и еще 9 млн грн из городского. Об этом пишет издание "Новости N".



Флаг Украины

Предложение об установке нового флага озвучила начальник отдела управления персоналом, организационной и административно-хозяйственной работы управления капитального строительства областной государственной администрации Николаева Елена Кругликова. По словам чиновницы, решение об установке флага за 14 млн гривен идет в рамках проекта об установке новых флагов во всех крупных областных центрах.

Местные власти Николаева планируют установить новый флаг в парке "Юных Героев", расположенном на стыке улиц Адмирала Макарова, Никольской и Обсерваторной в Заводском районе города.

Ранее "Комментарии" писали, что в Беларуси могут отнести бело-красно-белый флаг к экстремистской символике. В Генпрокуратуру обратились "неравнодушные" белорусы с заявлением, чтобы власти запретили БЧБ-символику и зачислили ее к экстремистской. Чтобы сделать это возможным, они просят прокуратуру обратиться в суд. Между тем белорусские чиновники сейчас занимаются законопроектом о недопущении героизации нацизма. Для этого была создана специальная рабочая группа, некоторые участники которой также говорят о запрете БЧБ-символики. Многие белорусы уже инициировали сбор подписей, чтобы защитить символику. Планируется собрать не менее 50 000 голосов. Напомним, бело-красно-белый флаг стал фактически символикой белорусских протестов. Митингующие несли его маршами, а также держали в руках, когда объединялись в цепи солидарности.

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