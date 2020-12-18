Финскую сауну признали достоянием человечества - ЮНЕСКО

ЮНЕСКО официально признало финскую сауну нематериальным достоянием человечества. Об этом сообщило издание Yle.fi. Сауна попала в этот перечень как важнейший элемент традиционной финской культуры.

ЮНЕСКО признало финскую сауну достоянием человечества. Фото: bodo.ua

Организация отметила, что для финнов сауна с давних времен считалась священным местом. В сауне рождались, очищались духовно и физически, лечились.

Важнейшим элементом сауны является пар, который появляется, когда выливаешь воду на камни.

"Сауна — важная часть финских традиций, культуры, истории, всего того, что значит быть финнами", — объясняет Лина Марсио, представитель Национального управления древностей Финляндии.

ЮНЕСКО подсчитали, что в Финляндии на 5,5-миллионное население приходится 3,2 миллиона саун. Типичный житель страны посещает сауну до 40 раз в год. А это практически каждую неделю.

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