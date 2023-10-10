Финляндия предлагает новые санкции: россиянам они не понравятся

Финляндия хочет забирать квартиры и дома, принадлежащие россиянам. Фото из открытых источников

Правительство Финляндии предлагает облегчить систему конфискаций квартир, принадлежащих гражданам России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Глава Министерства юстиции Лина Мэри считает, что нужно упростить способы получения жилья, приобретенного россиянами в Финляндии.

"Мы не можем оставаться в таком постоянном тупике только потому, что не можем получить определенное сообщение через органы власти", — говорит Лина Мэри.

Лина Мэри подразумевает примеры, когда против россиян ввели санкции по въезду на автомобилях с российскими номерами, и теперь большое количество граждан РФ не платит за коммунальные услуги в приобретенных домах и квартирах. Коммунальные службы Финляндии могут конфисковывать жилье из-за долгов, однако им нужно известить владельца помещения о таком шаге. Так, как россияне не находятся в Финляндии, сделать это практически невозможно.

россиян остался лишь один вариант, как попасть в Европу на собственном автомобиле — проехать через Грузию, Турцию и пересечь границу с Грецией. Для этого необходимо преодолеть около 2 тыс. км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ЕС ввели запрет для российских граждан на въезд в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами. В сентябре подобные санкции против России поддержали Эстония, Литва, Латвия, Польша и Финляндия. В начале октября к санкциям присоединились Норвегия, Болгария, Хорватия и Франция. Таким образом, у

Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии сделал тревожный прогноз по завершению войны.