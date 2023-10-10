Финляндия предлагает новые санкции: россиянам они не понравятся

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Slava Kot
Финляндия хочет забирать квартиры и дома, принадлежащие россиянам. Фото из открытых источников
Правительство Финляндии предлагает облегчить систему конфискаций квартир, принадлежащих гражданам России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.
Глава Министерства юстиции Лина Мэри считает, что нужно упростить способы получения жилья, приобретенного россиянами в Финляндии.
Лина Мэри подразумевает примеры, когда против россиян ввели санкции по въезду на автомобилях с российскими номерами, и теперь большое количество граждан РФ не платит за коммунальные услуги в приобретенных домах и квартирах. Коммунальные службы Финляндии могут конфисковывать жилье из-за долгов, однако им нужно известить владельца помещения о таком шаге. Так, как россияне не находятся в Финляндии, сделать это практически невозможно.
Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии сделал тревожный прогноз по завершению войны.
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