logo

BTC/USD

40169.00

ETH/USD

3021.03

LTC/USD

111.06

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы (ВИДЕО)

Российская Федерация начала угрожать Финляндии за ее намерения вступить в НАТО, на что финны дали довольно саркастический ответ

сегодня, 21:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Российской Федерации не понравилось, что Финляндия захотела вступить в НАТО, поэтому страна-террорист начала стягивать свои войска к ее границе. Но финны поспешили дать ответ и отправили со своей стороны колону тракторов. Соответствующее видео обнародовали на twitter-странице InformNapalm.

Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы (ВИДЕО)

Финляндия потроллила Россию (фото из открытых источников)

На кадрах видно, как по дороге едут тракторы, а затем автор перемещает камеру на дорожный знак, на котором написано "Санкт-Петербург". Таким образом, Финляндия ответила Российской Федерации на ее угрозы, точнее на то, что страна-агрессор начала стягивать военную технику и вооружение к ее границе, в частности береговые ракетные комплексы К-300П "Бастион".

По всей видимости, финны вдохновились опытом украинцев, которые с помощью тракторов начали растягивать подбитую вражескую технику, и намекнули России на то, что тоже готовы вывозить ее металлолом.

Напомним, что в первые дни войны в сети опубликовали видео, на котором украинский тракторист угнал российский БТР, и эта запись стала вирусной. После нее в интернете появилось множество мемов с тракторами. Журналисты подчеркивают, что аграрии в Украине с помощью этого транспортного средства отбуксировали десятки единиц разной трофейной техники оккупантов, в том числе ракетные установки и БМП. Украинский трактор уже называют легендарным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Кремле уже не скрывают раздраженности от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова стянуть ядерное оружие в Балтику. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!