Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы (ВИДЕО)

Российской Федерации не понравилось, что Финляндия захотела вступить в НАТО, поэтому страна-террорист начала стягивать свои войска к ее границе. Но финны поспешили дать ответ и отправили со своей стороны колону тракторов. Соответствующее видео обнародовали на twitter-странице InformNapalm.

Финляндия потроллила Россию (фото из открытых источников)

На кадрах видно, как по дороге едут тракторы, а затем автор перемещает камеру на дорожный знак, на котором написано "Санкт-Петербург". Таким образом, Финляндия ответила Российской Федерации на ее угрозы, точнее на то, что страна-агрессор начала стягивать военную технику и вооружение к ее границе, в частности береговые ракетные комплексы К-300П "Бастион".

По всей видимости, финны вдохновились опытом украинцев, которые с помощью тракторов начали растягивать подбитую вражескую технику, и намекнули России на то, что тоже готовы вывозить ее металлолом.

Напомним, что в первые дни войны в сети опубликовали видео, на котором украинский тракторист угнал российский БТР, и эта запись стала вирусной. После нее в интернете появилось множество мемов с тракторами. Журналисты подчеркивают, что аграрии в Украине с помощью этого транспортного средства отбуксировали десятки единиц разной трофейной техники оккупантов, в том числе ракетные установки и БМП. Украинский трактор уже называют легендарным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Кремле уже не скрывают раздраженности от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова стянуть ядерное оружие в Балтику. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.

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