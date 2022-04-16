Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Российской Федерации не понравилось, что Финляндия захотела вступить в НАТО, поэтому страна-террорист начала стягивать свои войска к ее границе. Но финны поспешили дать ответ и отправили со своей стороны колону тракторов. Соответствующее видео обнародовали на twitter-странице InformNapalm.
Финляндия потроллила Россию (фото из открытых источников)
На
кадрах видно, как по дороге едут тракторы, а затем автор перемещает камеру на дорожный
знак, на котором написано "Санкт-Петербург". Таким образом, Финляндия
ответила Российской Федерации на ее угрозы, точнее на то, что страна-агрессор
начала стягивать военную технику и вооружение к ее границе, в частности
береговые ракетные комплексы К-300П "Бастион".
По всей видимости, финны вдохновились опытом украинцев, которые с помощью тракторов начали растягивать подбитую вражескую технику, и намекнули России на то, что тоже готовы вывозить ее металлолом.
Напомним,
что в первые дни войны в сети опубликовали видео, на котором украинский тракторист угнал российский БТР, и эта запись стала вирусной. После нее в
интернете появилось множество мемов с тракторами. Журналисты подчеркивают, что
аграрии в Украине с помощью этого транспортного средства отбуксировали десятки единиц
разной трофейной техники оккупантов, в том числе ракетные установки и БМП.
Украинский трактор уже называют легендарным.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Кремле уже не скрывают
раздраженности от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к
НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова стянуть ядерное оружие в Балтику. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.
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