Финансовый план АО «Укрзалізниця» на 2022 год: что изменится

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Козлова Альбіна
Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2022 год. Об этом рассказала руководитель временно-следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по оценке состояния УЗ Юлия Гришина.
Финансовый план УЗ утвердило правительство, фото из открытых источников
По ее словам, финансовый документ предусматривает рост кредитной нагрузки Укрзализныци. Кредитное обязательство вырастет на 550 млн. долларов США и к концу 2022 года будет достигать 1 900 млн. долларов США.
Как сообщила народный депутат, в 2021 году у перевозчика уже была большая кредитная задолженность на сотни миллионов долларов. Президент называл это одной из причин возможного банкротства УЗ.
ВСК настаивала на том, что финансовый план должен предусматривать повышение заработной платы для работников, однако увеличения выплат железнодорожникам в плане члены ВСК не увидели.
Как сообщал портал "Комментарии", за пять месяцев работы Камышина и Кубракова не выполняются нормы Указа президента, постановления Кабмина, Соглашения об ассоциации с ЕС.
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