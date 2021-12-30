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Финансовый план АО «Укрзалізниця» на 2022 год: что изменится

Правительство одобрило финансовый документ для государственного перевозчика

сегодня, 15:19
Автор:

Козлова Альбіна
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Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2022 год. Об этом рассказала руководитель временно-следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по оценке состояния УЗ Юлия Гришина.

Финансовый план АО «Укрзалізниця» на 2022 год: что изменится

Финансовый план УЗ утвердило правительство, фото из открытых источников

По ее словам, финансовый документ предусматривает рост кредитной нагрузки Укрзализныци. Кредитное обязательство вырастет на 550 млн. долларов США и к концу 2022 года будет достигать 1 900 млн. долларов США.

Как сообщила народный депутат, в 2021 году у перевозчика уже была большая кредитная задолженность на сотни миллионов долларов. Президент называл это одной из причин возможного банкротства УЗ.

"Менеджмент компании не прислушался и еще раз хочет наступить на долговые грабли. Зато теперь у менеджмента УЗ нет ни одного повода для провала закупок, для отсутствия своевременных ремонтов, для невыполнения Указов президента и непроведения реформ", — написала Гришина.

ВСК настаивала на том, что финансовый план должен предусматривать повышение заработной платы для работников, однако увеличения выплат железнодорожникам в плане члены ВСК не увидели.

"О новом составе Наблюдательного совета УЗ. Это точно не те специалисты, о которых так долго говорили мы на ВСК. Относительно отбора и отобранных, как говорится, комментарии лишние. Скажу, только, что у нескольких новых членов Наблюдательного совета есть прямой конфликт интересов. Некоторые из этих отобранных надзирателей вообще никаких знаний не имеют о железной дороге", — отметила нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", за пять месяцев работы Камышина и Кубракова не выполняются нормы Указа президента, постановления Кабмина, Соглашения об ассоциации с ЕС.


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Источник: https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/4681505698611913
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