Финансовый план АО «Укрзалізниця» на 2022 год: что изменится

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2022 год. Об этом рассказала руководитель временно-следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по оценке состояния УЗ Юлия Гришина.



Финансовый план УЗ утвердило правительство, фото из открытых источников

По ее словам, финансовый документ предусматривает рост кредитной нагрузки Укрзализныци. Кредитное обязательство вырастет на 550 млн. долларов США и к концу 2022 года будет достигать 1 900 млн. долларов США.

Как сообщила народный депутат, в 2021 году у перевозчика уже была большая кредитная задолженность на сотни миллионов долларов. Президент называл это одной из причин возможного банкротства УЗ.

"Менеджмент компании не прислушался и еще раз хочет наступить на долговые грабли. Зато теперь у менеджмента УЗ нет ни одного повода для провала закупок, для отсутствия своевременных ремонтов, для невыполнения Указов президента и непроведения реформ", — написала Гришина.

ВСК настаивала на том, что финансовый план должен предусматривать повышение заработной платы для работников, однако увеличения выплат железнодорожникам в плане члены ВСК не увидели.

"О новом составе Наблюдательного совета УЗ. Это точно не те специалисты, о которых так долго говорили мы на ВСК. Относительно отбора и отобранных, как говорится, комментарии лишние. Скажу, только, что у нескольких новых членов Наблюдательного совета есть прямой конфликт интересов. Некоторые из этих отобранных надзирателей вообще никаких знаний не имеют о железной дороге", — отметила нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", за пять месяцев работы Камышина и Кубракова не выполняются нормы Указа президента, постановления Кабмина, Соглашения об ассоциации с ЕС.



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