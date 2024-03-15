Финансовая поддержка украинцев: как получить помощь до 3000 гривен

Благотворительная организация Direct Help организовала новый социальный проект, который предлагает уникальную возможность для пострадавших от войны украинцев получить финансовую помощь в размере до 3000 гривен. Эта инициатива, как сообщает РБК-Украина, позволяет благотворителям со всего мира напрямую поддержать нуждающихся граждан Украины через платформу United4Ukraine.

Как украинцам получить помощь до 3000 гривен

Проект предполагает создание профиля на специализированной платформе, где заявители могут предоставить информацию о себе, объяснить причины запроса поддержки и указать, на что будут потрачены средства. Ключевым аспектом проекта является прозрачность и целевая направленность помощи: каждый донор имеет возможность лично выбрать получателя финансирования, основывая свой выбор на предоставленной заявителями информации.

Администрация проекта тщательно рассматривает каждую заявку, после чего подтвержденные профили становятся доступны для просмотра и финансовой поддержки со стороны благотворителей. Положительное решение о поддержке сопровождается отправкой соответствующего уведомления на электронную почту кандидата.

Для тех, кто желает воспользоваться этой возможностью, необходимо зайти на страницу проекта и пройти процедуру регистрации или обратиться с запросом в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook. Этот шаг открывает перед украинцами, столкнувшимися с последствиями войны, двери к получению не только материальной, но и моральной поддержки от мирового сообщества.

Напомним, что м 14 марта текущего года Ирландия вносит коррективы в условия приема украинских беженцев, предоставляя им государственное жилье на срок не более 90 дней. Это решение было обнародовано на фоне продолжающегося кризиса с беженцами, вызванного военными действиями в Украине.