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Финансовая поддержка украинцев: как получить помощь до 3000 гривен

Попросить поддержку можно через социальный проект благотворительной организации

сегодня, 11:22
Автор:
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Черновалова Кристина
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Благотворительная организация Direct Help организовала новый социальный проект, который предлагает уникальную возможность для пострадавших от войны украинцев получить финансовую помощь в размере до 3000 гривен. Эта инициатива, как сообщает РБК-Украина, позволяет благотворителям со всего мира напрямую поддержать нуждающихся граждан Украины через платформу United4Ukraine.

Финансовая поддержка украинцев: как получить помощь до 3000 гривен

Как украинцам получить помощь до 3000 гривен

Проект предполагает создание профиля на специализированной платформе, где заявители могут предоставить информацию о себе, объяснить причины запроса поддержки и указать, на что будут потрачены средства. Ключевым аспектом проекта является прозрачность и целевая направленность помощи: каждый донор имеет возможность лично выбрать получателя финансирования, основывая свой выбор на предоставленной заявителями информации.

Администрация проекта тщательно рассматривает каждую заявку, после чего подтвержденные профили становятся доступны для просмотра и финансовой поддержки со стороны благотворителей. Положительное решение о поддержке сопровождается отправкой соответствующего уведомления на электронную почту кандидата.

Для тех, кто желает воспользоваться этой возможностью, необходимо зайти на страницу проекта и пройти процедуру регистрации или обратиться с запросом в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook. Этот шаг открывает перед украинцами, столкнувшимися с последствиями войны, двери к получению не только материальной, но и моральной поддержки от мирового сообщества.

Напомним, что м 14 марта текущего года Ирландия вносит коррективы в условия приема украинских беженцев, предоставляя им государственное жилье на срок не более 90 дней. Это решение было обнародовано на фоне продолжающегося кризиса с беженцами, вызванного военными действиями в Украине.



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