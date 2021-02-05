"Финалы есть везде": умер отец владельцев ФК «Динамо» Михаил Суркис

Язык
Coinspot 05.02.2021
BTC/USD
37641.31
ETH/USD
1664.49
LTC/USD
153.29
НБУ 05.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
4 февраля стало известно о смерти Михаила Суркиса, отца бизнесменов, владельцев ФК "Динамо" Григория и Игоря Суркисов. Трагическую новость сообщили на официальной странице "Динамо" в Facebook.
Михаилу Суркису исполнился 101 год. Фото: пресс-служба "Динамо"
Легендой покойного Михаила Суркиса назвать есть за что: он дожил до 101 года, почти 60 из которых проработал врачом-невропатологом. Учился на медицинском по желанию семьи, был участником Второй мировой войны, дошел до Берлина, награжден многими орденами и медалями, отдавал всего себя любимому делу. Кроме того, человек очень гордился успехами детей, особенно на футбольном поприще.
Интересно, что в интервью журналисту "Бульвара Гордона" Михаилу Назаренко Суркис-старший признался: до 40 лет и сам играл в футбол, пусть и несерьезно. Но потом получил травму ноги, поэтому от спортивных нагрузок пришлось отказаться. Это не помешало Михаилу Суркису почти до последних дней жизни вести довольно активный образ жизни. В глубокой старости он обожал кофе, принимал контрастные души и любил долгие прогулки на свежем воздухе.
В 2017 году Суркис-старший говорил журналистам, что не думает о смерти.
Выйдя на заслуженный отдых в 82, Михаил Суркис дожил до 101 года. Официальной причины смерти отца известных бизнесменов не сообщается.
Для справки. Григорий Суркис был президентом ФК "Динамо" с 1993 по 1998 год. С 2012-го носит звание почетного президента Федерации футбола Украины, а с 2019-го является почетным членом УЕФА. Игорь Суркис получил права на "Динамо" от Григория в 2002 году, и с тех пор является владельцем клуба. Оба мужчины входят в перечень 50 самых богатых украинский.
Ранее "Комментарии" сообщали, что у Рината Ахметова умер старший брат. Также на портале можно узнать, как почтила покойного отца певица Настя Каменских.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости