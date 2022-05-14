Финал Евровидения можно посмотреть в Диї: что известно

Финал Евровидения, проходящий в Турине, можно посмотреть в приложении "Дия". Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Глава ведомства призвал поддержать Kalush Orchestra и всю Украину. "Смотрим финал Евровидения в Диї и болеем за Украину. Начало в 22:00 по Киеву — находите в услугах Дия.TV, выбираете канал UA: КУЛЬТУРА. Лайфхак для тех, кто за границей, — установите VPN, выберите Украина — и вы тоже сможете посмотреть Евровидение в Диї. Поддержим вместе Kalush Orchestra и всю Украину", — говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Евровидении 2022 года произошел скандал . Поклонники масштабного певческого шоу Евровидения 2022 года обвиняют его организаторов в коррупции. Это произошло по той причине, что в финал не вышли участники из Албании и Латвии. При этом еще за день до проведения первого полуфинала букмекеры делали прогнозы, что они попадут в финал европейского певческого мероприятия. Именно по той причине, что в финал не вышли албанские и латвийские представители, сторонники Евровидения приняли решение бойкотировать финал, который должен пройти 14 мая. Как утверждают представители этого издания, ведущие певческого конкурса тоже не согласны с результатами. При этом в информации отмечается, что только были обнародованы имена участников, вышедших в финал конкурса, в социальных сетях начались горячие дискуссии. Одни считают, что эти участники заслужили хорошие результаты и теперь смогут бороться за победу, другие убеждены, что результаты голосования были подтасованы.

Евровидение можно посмотреть в Дії (фото из открытых источников)

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