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Финал Евровидения можно посмотреть в Диї: что известно

Федоров призвал поддержать Kalush Orchestra

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Финал Евровидения, проходящий в Турине, можно посмотреть в приложении "Дия". Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Глава ведомства призвал поддержать Kalush Orchestra и всю Украину.
"Смотрим финал Евровидения в Диї и болеем за Украину. Начало в 22:00 по Киеву — находите в услугах Дия.TV, выбираете канал UA: КУЛЬТУРА. Лайфхак для тех, кто за границей, — установите VPN, выберите Украина — и вы тоже сможете посмотреть Евровидение в Диї. Поддержим вместе Kalush Orchestra и всю Украину", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Евровидении 2022 года произошел скандал. Поклонники масштабного певческого шоу Евровидения 2022 года обвиняют его организаторов в коррупции. Это произошло по той причине, что в финал не вышли участники из Албании и Латвии. При этом еще за день до проведения первого полуфинала букмекеры делали прогнозы, что они попадут в финал европейского певческого мероприятия. Именно по той причине, что в финал не вышли албанские и латвийские представители, сторонники Евровидения приняли решение бойкотировать финал, который должен пройти 14 мая. Как утверждают представители этого издания, ведущие певческого конкурса тоже не согласны с результатами. При этом в информации отмечается, что только были обнародованы имена участников, вышедших в финал конкурса, в социальных сетях начались горячие дискуссии. Одни считают, что эти участники заслужили хорошие результаты и теперь смогут бороться за победу, другие убеждены, что результаты голосования были подтасованы.

Финал Евровидения можно посмотреть в Диї: что известно

Евровидение можно посмотреть в Дії (фото из открытых источников)


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Источник: https://fb.watch/c-DsXsOQf-/
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