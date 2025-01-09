Фицо заявил о важной договоренности с Путиным, которую сорвала Украина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину была более, чем удачной, ведь ему удалось договориться о поставках газа в Словакию на очень хороших условиях. И все бы было хорошо, уверяет одиозный премьер, если бы не позиция Украины, которая решила прекратить транзит газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Мне нужно было обеспечить по крайней мере газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ", — заявил Роберт Фицо.

Премьер-министр Словакии не предоставил более подробной информации о поставках газа.

Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии, поскольку он не продлил соглашение о транзите российского газа, срок действия которого истек в конце 2024 года, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам.

По данным словацкого оператора газотранспортной сети Eustream, после прекращения поставок из Украины Словакия продолжила получать газ через Венгрию, куда поступает российский газ по "Турецкому потоку".

Фицо заявил, что остановка поставок из Украины якобы обошлась стране в 500 млн евро в виде транзитных сборов и в 1 млрд евро из-за более высоких цен на газ.

Политик снова обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "саботаже финансовых интересов Словакии и ЕС" из-за отказа продлить транзит российского газа.

Фицо должен встретиться 9 января с представителями Европейской комиссии в Брюсселе, чтобы обсудить прекращение транзита газа через Украину.

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