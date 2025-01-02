Что означает остановка транзита российского газа: действительно ли это победа Украины

Говоря о прекращении транзита российского газа в Европу, президент Украины Зеленский заявил, что это одно из крупнейших поражений Москвы. В свою очередь Bloomberg пишет, что утром 1 января Украина действительно прекратила прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Действительно ли это можно назвать победой? Что этот шаг значит для Украины и России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Транзит российского газа. Фото из открытых источников

Полный отказ от российского газа в ЕС пока не рассматривается

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич говорит, что он бы назвал это событие разве что победой здравого смысла, ведь транзита российского газа во время войны быть не может.

"Но по состоянию на сегодняшний день у нас остается открытым вопрос, каким образом будет функционировать украинская ГТС. И, если даже говорить о транзите с Востока на Запад, то можно считать поражением России, если в нашу "трубу" будет запущен казахский и азербайджанский газ", – отметил эксперт.

В то же время эксперт подчеркивает, что полный отказ от российского газа в Европейском Союзе пока не рассматривается. Есть даже рост покупки LNG газа, который продает Новатек и рост объемов покупки газпромовского газа, который идет в Европу через "Голубой поток" и "Турецкий поток" через Турцию.

"Анкара, конечно же, имеет интерес к продолжению этих механизмов, как и часть партнеров Турецкой республики в южной Европе", – отметил Игорь Тышкевич.

Заглядывая в будущее, эксперт говорит, что сейчас можно говорить, что Россия, скорее всего, потеряет возможность шантажа на ценах на газ, но вернется ли Россия на европейский рынок? По всей вероятности, но вопрос в том, какая цена будет на продажу?

"Сверхприбылей Газпрома уже не будет, даже, если он вернется на европейский рынок в случае завершения войны. Но, когда война закончится европейские потребители будут "голосовать кошельком" и будут сравнивать цены на поставку топлива и ресурсов из разных стран и здесь, поскольку Газпром теряет роль одного из монополистов, ему придется конкурировать. По состоянию на сегодняшний день цены в Европе на газ значительно выше, чем в других регионах", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Остановка транзита газа может означать значительное уменьшение влияния России

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин так прокомментировал ситуацию:

"Действительно, стратегически, если мы рассматриваем ситуацию российско-украинской войны, остановка транзита может означать значительное уменьшение влияния России. Во-первых, как способ давления на Украину. Во-вторых, как способ давления на наших партнеров на Западе в Европейском Союзе. То есть, геополитически в данном контексте это означает уменьшение возможностей России влиять на другие страны. Потому что, как мы видели неоднократно, газ позволял России не только укреплять экономику, но и сильно помогал в геополитике. Даже, если сравнить с нефтью, которая всё же больше связана с экономикой, то газ как раз помогал в достижении политических целей. Поэтому это событие может даже свидетельствовать о перетрансформации целой геополитической эры, когда первые газопроводы в конце 70-80-ых годов начали строиться в Европу и были запущены и, как результат сильно влияли на политические расклады, как в Украине, так и в европейских странах".

Алексей Якубин продолжает, экономически, конечно же, здесь есть свои издержки.

"Если мы говорим об Украине, то нам нужно будет как-то содержать ГТС. По разным подсчётам энергетиков – это нам обойдётся около 25 млрд гривен. Плюс мы теряем деньги от транзита. В последние годы это было в районе 800 млн долларов в год. Какие-никакие, но это деньги. Хоть мы и понимаем, что есть фактор войны. Также нужно учесть, что, если раньше российские войска не наносили удары по ГТС Украины, потому что по ней российский газ прокачивался в Европу, то теперь потенциально россияне могут нанести урон нашей ГТС. Мы понимаем, что этот фактор будет играть роль", – отметил политолог.

Эксперт подчеркивает, что вопрос безопасности украинской ГТС, которая продолжает существовать и которая нуждается в ресурсах, в обслуживании, остаётся очень важным.

"Тут есть ещё такой нюанс, что мы должны готовиться к тому, что в будущем, после окончания войны, когда нам потребуется больше газовых мощностей, то с большой вероятностью нам начнет поступать американский газ, который придёт взамен российского в Европу и который будет дороже российского. Ну, и плюс остаётся открытым вопрос, что будет дальше с "Северными потоками"? Если Запад договорится с Россией, то в какой-то мере мы должны быть к этому готовы, что тот же российский газ может пойти в обход Украины, сначала в Германию, а затем в Польшу. Но это, конечно же, в более далёком будущем", – отметил политолог.

Алексей Якубин добавил, что уже сейчас РФ пытается замещать европейский рынок выходом на азиатский рынок, поставками туда газа. Также продолжает функционировать "Турецкий поток", когда российский газ в обход нашей страны попадает в Европу.

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