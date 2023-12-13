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Фицо ответил, будет ли блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фицо не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, хотя считает ее не готовой

сегодня, 13:40
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который одним из первых своих решений отменил военную помощь Украине, заявил, что считает Украину "неготовой" к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз, но Братислава не будет блокировать это "политическое решение" на саммите лидеров Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Dennik N".

Фицо ответил, будет ли блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Роберт Фицо. Фото Getty Images

Роберт Фицо заявил, что считает Украину "абсолютно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря. 


"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров", – высказался глава правительства Словакии.

Стоит напомнить, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар ранее заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии переговоров.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан собирается блокировать ключевые решения по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе, 14 и 15 декабря, состоится саммит Евросоюза, где могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС, новом пакете помощи нашей стране, новых санкциях против РФ. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия, которой начала подпевать Словакия. Возможно, будут проблемы и с Австрией. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Только ли об Украине то, что происходит сейчас внутри Евросоюза? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия прекратит блокировать 50 млрд евро для Украины только при одном условии.




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