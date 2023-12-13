Фицо ответил, будет ли блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который одним из первых своих решений отменил военную помощь Украине, заявил, что считает Украину "неготовой" к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз, но Братислава не будет блокировать это "политическое решение" на саммите лидеров Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Dennik N".

Роберт Фицо. Фото Getty Images

Роберт Фицо заявил, что считает Украину "абсолютно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров", – высказался глава правительства Словакии.

Стоит напомнить, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар ранее заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии переговоров.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан собирается блокировать ключевые решения по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе, 14 и 15 декабря, состоится саммит Евросоюза, где могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС, новом пакете помощи нашей стране, новых санкциях против РФ. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия, которой начала подпевать Словакия. Возможно, будут проблемы и с Австрией. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Только ли об Украине то, что происходит сейчас внутри Евросоюза? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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