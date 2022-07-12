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Федоров анонсировал новые функции и документы в Дії

В Дії появятся новые государственные услуги для украинцев

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна
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В приложении Дія появятся новые услуги и документы в ближайшее время, а также революционные топпроекты. Об этом рассказал министр Михаил Федоров.

Федоров анонсировал новые функции и документы в Дії

Иллюстративное фото из открытых источников

По словам министра, в приложении к концу лета в приложении появятся новые документы и тестирование услуг. В частности, будет тестирование электронного пенсионного удостоверения и вида на жительство. Позже в Дії откроют тестирование военных облигаций и некоторые услуги электронного нотариата. Будет восстановлена в приложении услуга "Поделиться техпаспортом", которая была запущена в феврале 2022 года, но остановлена.

Кроме того, электронные документы украинцев в Дії будут продублированы на английском языке.

Ранее министр отмечал, что украинские предприниматели будут продолжать безвозмездно пользоваться корпоративной почтой Google и облачным хранилищем, сервисами Google Workspace.

Как писал портал, украинцы смогут оформить через Дію разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу. Разрешение в электронном виде станет доступным для родителей в ближайшее время в правительственном приложении. Пока деталей, как это будет работать в Минцифри, не сообщили.

Также мы писали , что налоговая амнистия в Украине оказалась провальной и рационально ли ее запускать. С 1 сентября 2021 года в Украине стартовала кампания по одноразовому (специальному) добровольному декларированию, которая продолжается до 1 сентября 2022 года. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко написал, что в настоящее время украинцы задекларировали 3,7 млрд. гривен, из этой суммы сбор к уплате сбора составляет 225,1 млн. гривен.




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Источник: https://t.me/zedigital
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