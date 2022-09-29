ФБР при поддержке военной разведки Украины раскрыло агентурную сеть Кремля в США

При поддержке Украины удалось нанести серьезный удар по сети российских шпионов на территории стран-членов НАТО. Одна из крупнейших шпионских сетей была раскрыта на территории Соединенных Штатов, где агентам кремля удалось проникнуть в политические и бизнес-круги на самом верху американского истеблишмента. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Подробности".

ФБР. Фото: ISTOCK

Издание отмечает, что ранее в рамках сотрудничества украинской Военной разведки и западных спецслужб Киев передал большой массив разведывательной информации о 620 шпионах российских спецслужб, которые в течение нескольких последних лет активно работали на территории Соединенных Штатов и стран Европы.

"В настоящее время подразделения контрразведки ФБР США проводят расследование сразу нескольких дел, информация о которых была получена от Киева. Власти США выделили несколько ключевых фигур, включая Илью Быкова (имеющего гражданство США и России), ранее фигурировавшего в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. В рамках процедуры расследования ФБР удалось установить, что Быков работал в компании московского застройщика Араса Агаларова, известного получением крупных контрактов от российского правительства в Москве. Согласно информации, Агаларов был связующим звеном между Трампом и Путиным", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, фигурантом расследования также стала Гузель Ганиева, которая также находится в переданном Военной разведкой Украины списке из 620 агентов ФСБ. Следствием была получена информация о нескольких денежных переводах Быкова для Ганиевой, проведенных в криптовалюте. Указанные денежные транзакции имеют статус подозрительных в соответствии с законами США по борьбе с отмыванием денег.

"Более того, в рамках расследования финансовой отчетности Ганиевой удалось установить целую группу россиян, действия которых вызвали подозрения федеральных властей США. Спецслужбы установили, что Ганиева действовала под прикрытием разных личностей (модель, студентка Колумбийского университета, светская львица и журналистка) благодаря чему вошла в общение влиятельных кругов американской политики и бизнеса, включая окружение 45-го президента США Трампа, с которым, вероятно, связь могла быть установлена через Быкова", – отмечает издание.

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