ФБР при поддержке военной разведки Украины раскрыло агентурную сеть Кремля в США

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Кравцев Сергей
При поддержке Украины удалось нанести серьезный удар по сети российских шпионов на территории стран-членов НАТО. Одна из крупнейших шпионских сетей была раскрыта на территории Соединенных Штатов, где агентам кремля удалось проникнуть в политические и бизнес-круги на самом верху американского истеблишмента. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Подробности".
ФБР. Фото: ISTOCK
Издание отмечает, что ранее в рамках сотрудничества украинской Военной разведки и западных спецслужб Киев передал большой массив разведывательной информации о 620 шпионах российских спецслужб, которые в течение нескольких последних лет активно работали на территории Соединенных Штатов и стран Европы.
Журналисты отмечают, фигурантом расследования также стала Гузель Ганиева, которая также находится в переданном Военной разведкой Украины списке из 620 агентов ФСБ. Следствием была получена информация о нескольких денежных переводах Быкова для Ганиевой, проведенных в криптовалюте. Указанные денежные транзакции имеют статус подозрительных в соответствии с законами США по борьбе с отмыванием денег.
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