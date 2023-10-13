Фармацевтическая группа компаний "Здоровье" помогает раненым защитникам пройти реабилитацию



















Реабилитация раненых воинов является важным условием их выздоровления и возвращения в службу. Фармгруппа "Здоровье" предоставляет защитникам возможность пройти послеоперационное восстановление в одной из харьковских клиник.

Фармкомпания "Здоровье" помогла раненым защитникам Украины пройти реабилитацию

Специалисты Медицинского центра физиотерапии Rubinko используют индивидуальный подход к каждому пациенту. Они разрабатывают программу реабилитации, которая учитывает особенности ранения и состояния каждого военного.

Бойцы, которые уже прошли терапию или еще находятся в центре, благодарят врачей и компанию "Здоровье", которая покрывает расходы на их реабилитацию. Они поделились своими историями. Из соображений безопасности их имена не публикуются.



Военный обратился с тяжелым ранением руки – в районе Бахмута он попал под обстрел.



"При выполнении боевого задания получил осколочные ранения руки — рядом разорвалась граната. Мне раздробило кости, которые хирургам пришлось просто собирать и пересаживать кожу. Спасибо за помощь и за то, что смогу вернуться к полноценной жизни и службе", — рассказал раненый защитник.

Другой солдат после спецзадания имеет боли в спине и пояснице.

"Этот дискомфорт возник в результате выполнения боевых задач. Боль не исчезала и ничто не могло ее утолить. После реабилитации чувствую значительное улучшение. Больше не беспокоит боль в руке, не отдает в руку", — рассказывает военный.

Также рассказывает свою проблему защитник, обратившийся в клинику с межпозвонковой грыжей.

"По мере лечения уже сейчас ощущаю значительное улучшение. Врач сказал, что мы ожидаем значительных улучшений. Хочу выразить большое спасибо компании "Здоровье" за помощь в лечении, не только за себя, но и за других военных, которым эта компания помогает реабилитироваться", – говорит военный.

Фармацевтическая группа компаний "Здоровье" продолжает помогать и остающимся на фронте. Более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами, помогают уничтожать врага. На нужды армии передали автомобили, автобусы, экскаваторы. На нужды военных передали благотворительную помощь лекарственными средствами на сумму более 31 млн. грн., приобрели и установили в харьковской больнице современную рентгенографическую систему.



