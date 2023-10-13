Фармацевтическая группа компаний "Здоровье" помогает раненым защитникам пройти реабилитацию

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Кравцев Сергей
Реабилитация раненых воинов является важным условием их выздоровления и возвращения в службу. Фармгруппа "Здоровье" предоставляет защитникам возможность пройти послеоперационное восстановление в одной из харьковских клиник.
Фармкомпания "Здоровье" помогла раненым защитникам Украины пройти реабилитацию
Специалисты Медицинского центра физиотерапии Rubinko используют индивидуальный подход к каждому пациенту. Они разрабатывают программу реабилитации, которая учитывает особенности ранения и состояния каждого военного.
Бойцы, которые уже прошли терапию или еще находятся в центре, благодарят врачей и компанию "Здоровье", которая покрывает расходы на их реабилитацию. Они поделились своими историями. Из соображений безопасности их имена не публикуются.
Военный обратился с тяжелым ранением руки – в районе Бахмута он попал под обстрел.
Другой солдат после спецзадания имеет боли в спине и пояснице.
Также рассказывает свою проблему защитник, обратившийся в клинику с межпозвонковой грыжей.
Фармацевтическая группа компаний "Здоровье" продолжает помогать и остающимся на фронте. Более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами, помогают уничтожать врага. На нужды армии передали автомобили, автобусы, экскаваторы. На нужды военных передали благотворительную помощь лекарственными средствами на сумму более 31 млн. грн., приобрели и установили в харьковской больнице современную рентгенографическую систему.
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