Facebook прилагает максимум усилий по привлечению подростков

Facebook Inc. в последние дни подвергается все более резкой критике за свое влияние на молодых пользователей и за свои усилия по созданию продуктов для них. Внутри компании группы сотрудников в течение многих лет строили планы по привлечению детей-подростков, выходящие за рамки общеизвестного, подстрекаемые страхом, что Facebook может потерять новое поколение пользователей, критически важных для его будущего. Соответствующие бумаги изучили журналисты газеты The Wall Street Journal.

Подростки. Фото из открытых источников

Внутренние документы Facebook, рассмотренные The Wall Street Journal, показывают, что компания сформировала команду для изучения детей подросткового возраста, поставила трехлетнюю цель по созданию для них большего количества продуктов и заказала стратегические документы о долгосрочных деловых возможностях, представленных этими потенциальными пользователями. В одной из презентаций было рассмотрено, есть ли способ привлечь детей во время игровых свиданий.

В компании представили новый подход к разработке продуктов для детей. Вместо того, чтобы предлагать только два типа продуктов, рассчитанных на пользователей до 13 лет и старше, Facebook собирался адаптировать свои продукты к шести возрастным группам: взрослым, подросткам в возрасте от 16 лет, подросткам в возрасте от 13 до 15 лет, детям в возрасте от 10 до 12 лет, детям в возрасте от 5 до 9 лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет.



Напомним, платформа Instagram, которая принадлежит Facebook, временно прекращает разработку приложения Instagram Kids. Приложение должен был быть предназначен для пользователей младше 13 лет.Об этом заявил руководитель Instagram Адам Моссера. Как известно, текущая политика Instagram запрещает пользоваться соцсетью детям до 13 лет. Весной в компании заявили о создании отдельного приложения для детей — Instagram Kids. Однако через шквал критики разработку решили остановить. В марте 2021 издание BuzzFeed со ссылкой на письмо вице-президента Instagram Вешала Шаха к сотрудникам сообщило о создании приложения Instagram Kids.









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