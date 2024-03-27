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Facebook и Instagram ограничивают политический контент во Франции: в чем причина

Решения объяснили тем, что пользователи захотели видеть меньше информации на политические темы

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Пользователи во Франции столкнутся с ограничением в отображении политического контента в Facebook и Instagram, на которые они не подписаны. Это решение, которое в начале февраля анонсировали представители компании Meta , уже вступят в силу на территории страны.

Facebook и Instagram ограничивают политический контент во Франции: в чем причина

Facebook и Instagram ограничивают политический контент во Франции:

По предварительной информации, изменения были мотивированы желанием пользователей видеть меньше политического контента в своих фильмах. Так, политический контент в Reels, "историях" и других рекомендациях ленты будет скрыт от пользователей, которые не подписаны на соответствующие страницы или постящиеся лица.

Впрочем, этот шаг также вызывает вопросы свободы слова и возможности пользователей получать разнообразную информацию, в частности политического направления. С одной стороны, это может помочь избежать непреднамеренного столкновения с политической пропагандой и фейковыми новостями, но с другой – ограничивает доступ к широкому спектру политических мнений и позиций.

Нововведения встретили различные отзывы среди пользователей социальных сетей и экспертов в сфере медиа и коммуникаций. Некоторые поддерживают инициативу Meta, полагая, что она поможет снизить уровень информационного шума и политической поляризации в соцсетях. Другие же критикуют этот шаг за ограничение свободного обмена идеями и информацией.

Напомним, что в Испании разгорелся спор вокруг популярного мессенджера Telegram, оказавшегося под угрозой блокировки. Дело началось, когда несколько крупных медиакомпаний, таких как EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus, заявили, что через Telegram распространяется пиратский контент. В ответ на это Верховный суд Испании на прошлой неделе решил временно заблокировать доступ к сервису.



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