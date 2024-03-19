Евровидение-2024: Хорватия возглавляет букмекерские рейтинги



















В мае этого года состоится самый ожидаемый песенный фестиваль Европы – Евровидение-2024, который снова объединит миллионы зрителей по всему миру. С приближением определенной даты страны-участницы завершают отбор своих представителей, в то время как букмекерские конторы активно обновляют свои прогнозы относительно потенциальных победителей.

Кто победит на Евровидении 2024 года Букмекеры?

По состоянию на последние обновления, на вершине букмекерских рейтингов находится Хорватия с певцом Baby Lasagna, чья композиция "Rim Tim Tagi Dim" поражает своей оригинальностью и мелодичностью. Песня уже успела завоевать сердца слушателей и критиков, что отразилось в ее лидирующих позициях в прогнозах победы.





До этого лидером рейтингов была Украина, которая в этом году представлена дуэтом alyona alyona & Jerry Heil с треком "Teresa & Maria". Их композиция, объединяющая современные музыкальные тренды с уникальной культурной идентичностью, получила поддержку 14% букмекеров, расположившись на втором месте.





Третье место в прогнозах принадлежит Италии, которую будет представлять Angelina Mango с песней "La noia". Ее шансы на победу оцениваются в 10%, что показывает высокую конкуренцию среди участников и разнообразие музыкальных жанров, представленных в этом году.





На четвертом месте с вероятностью победы в 9% находится Швейцария с представителем Nemo и его треком "The Code". А замкнули пятерку лидеров Нидерланды, где Joost Klein с песней Europapa имеет 7% шансов на победу по данным букмекеров.

Напомним, что организаторы Евровидения-2024 внесли значительные изменения в правила конкурса, что, несомненно, повлияет на его ход. Теперь представители стран "Большой пятерки" обязаны выступать в полуфиналах, а голосование в финале начнется сразу после выступления первого участника. Кроме того, зрители из стран, не участвующих в конкурсе, также получат возможность выразить свои симпатии, голосуя за любимцев. Эти изменения призваны сделать Евровидение еще более инклюзивным и увлекательным для широкой аудитории.