Евротур Байдена: прозвучит ли украинский кейс на мировой повестке дня

Европейский тур Байдена. На каких направлениях могут быть прорывы? В каком ракурсе может звучать украинский кейс? Достаточно ли сделали наши власти, чтобы украинский вопрос не ушел с мировой повестки дня и решался с позитивными для нас результатами? Не кажется ли, что об Украине всё чаще говорят без Украины? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Евротур Джо Байдена. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В первую очередь, визит Байдена в Европу направлен на решение американских задач

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что мы переоцениваем вопрос Украины во внешней политике США.

"В первую очередь, визит Байдена в Европу направлен на решение американских задач. А они состоят в том, чтобы реанимировать трансатлантическое единство — и усилить его, согласно идее внешней политики, которую выдвигал Байден на этапе выборов президента и придерживается после. Он подчеркивал, что надо уходить от эпохи Трампа — и делать так, чтобы Америка вернулась на мировую арену. В этом главная задача его визита в Европу в целом и в Британию в частности", — поясняет эксперт.

По его мнению, украинский вопрос будет обсуждаться на саммитах США-ЕС, G7, НАТО только в контексте широкой дискуссии касательно европейской безопасности. И в конце турне Байдена, во время встречи с Путиным в Женеве 16 июня.

"Я бы не сказал, что об Украине всё чаще говорят без Украины. Просто есть переговоры, в которых наша страна не участвует, потому что они непосредственно нас не касаются, — подчеркивает Илия Куса. — Наша проблема, что в Украине существуют определенные политические комплексы, которые создают иллюзию того, что кто-то нас где-то "сольет", предаст, "кинет" и договорится за нашей спиной. Это происходит из-за того, что мы не являемся сильным государством, что ничего не сделали, чтобы быть таковым — на уровне той же Польши. Отсюда — некие комплексы неполноценности, которые чувствуются как в медийном пространстве, так и на общественно-политическом уровне".

Эксперт уверен, что Украине нужно будет проанализировать итоги европейского турне Байдена, сделать выводы о том, в какую сторону будут развиваться американо-европейские отношения в целом — и дальше заниматься своими делами.

"Нам следует укреплять свои ВСУ, национальную экономику. И смотреть, можем ли мы как-то воспользоваться такой страницей американо-европейских отношений, которую пытается написать Байден", — резюмирует Илия Куса.

Партнеры смотрят на нас как на суверенное государство, которому важно эффективно оборонятся от российской агрессии и одновременно решать сложные внешнеполитические задачи

Украинская проблематика в контексте первого иностранного турне американского президента Джо Байдена будет звучать в разрезе вопросов безопасности Европейского Союза, стратегии НАТО до 2030 года, "новой эры" особого партнерства США и Великобритании. Так считает преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко, кандидат политических наук Александр Мишин.

Он считает, что среди острых тем будут:

- роль проекта "Северный поток-2" и будущее Украины, как страны-транзитера энергоресурсов;

- украинская роль в "зеленом переходе" (зеленая энергетика);

- вопрос урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины;

- наращивание российской военной активности по периметру украинских границ;

- деоккупация Крыма;

- безопасность судоходства в Черном море;

- проблемы демократии и сдерживания авторитарных тенденций.

"Американскому лидеру важно дать понять российскому руководству, что всё это не будет вынесено за скобки ради диалога по стратегическим вопросам. Ведь Украина — важнейший элемент архитектуры европейской безопасности, — подчеркивает Александр Мишин. — В ХХІ веке политика раздела Европы на зоны влияния контрпродуктивна. И если Москве удастся усилить расколы на континенте, это будет иметь драматические последствия для всей европейской идеи и станет ударом по евроатлантической солидарности. США важно вернуть лидерство и дать четкий сигнал о невозможность подобного сценария".

Украинской же стороне, по мнению эксперта, необходима дипломатическая проактивность. Сейчас же чувствуется застой и запоздалые реактивные ответы на вызовы. Как следствие — трудно говорить о существенных успехах на международной арене в целом и в отношениях с Брюсселем (ЕС), в частности.

"Важно, что партнеры смотрят на нас как на суверенное государство, которому важно эффективно оборонятся от российской агрессии и одновременно решать сложные внешнеполитические задачи, прилагая к этому свои усилия. Администрация Байдена, безусловно, будет и дальше работать над консолидацией рядов НАТО для поддержания евроатлантических устремлений украинского народа. Ведь по последним социологическим данным, более 48% украинцев поддерживают вступление в Альянс, — акцентирует Александр Мишин. — Имеет смысл говорить и о необходимости интеллектуального обновления в украинской среде, которая занимается разработкой предложений относительно партнерства нашего государства со странами НАТО и ЕС. Важны свежие идеи, ведь топтание на месте уже изрядно утомило украинцев".

Ранее портал "Комментарии" писал, почему Байден ценит "Северный поток-2" больше чем Америку — Трамп.









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