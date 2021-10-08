Европейская система подготовки водителей - как получить права по-новому

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Елена Бурдейная
Богдан Драпятый, заместитель министра внутренних дел Украины, анонсировал новую систему подготовки водителей, которая вскоре заработает в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Богдан Драпятый, заместитель министра внутренних дел Украины - фото пресс-центра ведомства
6 октября 2021 г. Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменений в Типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств". Нововведения, упомянутые в постановлении, начнут действовать через полгода. Заместитель главы МВД объяснил, что изменения вводятся с целью гармонизации законодательства Украины с требованиями ЕС. В Европе единые стандарты царят и в подготовке водителей.
Изменения коснутся следующих вопросов:
— будет выделятся минимальное количество часов для подготовки, хотя у учебных заведений остается право расширять программу дополнительными часами;
— изменится время подготовки для водителей всех категорий. Для подготовки водителей категории "В" продолжительность теоретических занятий уменьшится и станет 63 часа (ранее — 100), время практических занятий — 40 часов (без изменений);
— изменят некоторые теоретические и практические темы:
- будет добавлен новый раздел о медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях,
- осовременят некоторые темы,
- появятся новые темы, касающиеся эксплуатации электромобилей,
— изменится порядок подготовки: сначала будут теоретические занятия, затем — экзамен, и только тогда — практика вождения.
В странах Европы правила дорожного движения унифицированы в результате принятия Венской конвенции о дорожном движении и конвенции о дорожных знаках в 1968 г. Они имеют много общего с украинскими: одинаковые требования по ремням безопасности, перевод телефона в режим "хэнд-фри", наличие светоотражающего жилета при выходе на трассу и тому подобное. Отличие, на которое стоит обратить внимание отечественным водителям: сигналить в черте города можно только для предотвращения аварии, тормозить перед "зеброй" и пропускать пешехода нужно тогда, когда человек еще даже не ступил на нее, а только-только подошел.
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