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Европейцев предупредили о подорожании любимого продукта из-за изменений климата

Жителей Великобритании предупредили о возможном подорожании макарон из-за проблем с урожаем пшеницы в основной стране-поставщику (Канаде) из-за катастрофической засухи в 2021 году

сегодня, 15:55
Автор:

Хмільовська Інна

Катастрофический сезон означает, что покупатели из Великобритании могут платить за макароны на 50% больше. В ближайшие месяцы покупатели могут рассчитывать, что будут платить больше за макароны на фоне недостатка ключевого ингредиента после катастрофического вегетационного периода, передает The Guardian.

Европейцев предупредили о подорожании любимого продукта из-за изменений климата

Европейцев предупредили о подорожании, фото с открытых источников

Борьба за твердую пшеницу повысила цену почти на 90% этим летом после засухи и высоких температур, которые поразили фермы в Канаде, одном из крупнейших производителей. В Италии также есть проблемы с поставками, и один эксперт по пищевой промышленности прогнозирует, что пакет спагетти в конечном итоге может стоить до 50% дороже.

Высокая цена может повлечь дефицит макаронных изделий в супермаркетах, сказал Джейсон Булл, директор компании Eurostar Commodities, которая ежегодно импортирует более 10 000 тонн пищевых ингредиентов.

Он добавил, что масштабы увеличения расходов означают, что их придется передать потребителям. Он подсчитал, что пачка спагетти весом 500 г может подорожать на 60 г, или на 50%, до 1,80 фунта стерлингов.

Булл сказал, что подорожание макаронных изделий может начаться в следующем месяце, поскольку более высокие расходы уже достигли завода.

"Рынок полностью вышел из-под контроля, и в результате этого примерно на 90% выросли цены на сырье, а также выросла стоимость грузов. Эта ужасная ситуация поразила всех производителей манки и всех покупателей твердой пшеницы по всему миру. Компании покупают по рекордно высоким ценам", — сказал Булл.

Твердая пшеница является ключевым ингредиентом макаронных изделий, и ее измельчают в манной крупе для производства различных продуктов, включая спагетти, пенне и макароны.

Mintec, группа данных о сырьевые товары, заявила, что ее данные свидетельствуют о рекордно высокие цены на твердую пшеницу. Стоимость канадской пшеницы выросла с 414 долларов США за тонну в конце июня в 780 долларов США в сентябре, что на 88% больше. Цена итальянской пшеницы сместилась с 305 евро (480 фунтов стерлингов) до 480 евро, увеличившись на 57%.

Напомним, Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина одежды, техники и товаров для дома под названием Wildberries. В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузьменко.


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Источник: https://www.theguardian.com/food/2021/sep/09/penne-in-your-pocket-uk-shoppers-could-pay-up-to-50-more-for-pasta
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