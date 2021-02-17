Европа празднует День кота: с чего все начиналось (фото)

Сегодня — День европейского кота. Праздник основан в 1990 году итальянской журналисткой Клаудией Ангелетти, об этом рассказывает Telegram канал "Единство".

День Кота 17 февраля. Фото: открытые источники

Итальянка работала тогда в журнале "Tuttogatto" ( "Все коты") и предложила читателям провести День кота в феврале. Люди были в восторге, ведь Италия того времени была известна большим количеством бездомных кошек и волонтеров, которые занимались помощью животным. С тех пор в Италии ежегодно в этот день проводятся различные "кошачьи" благотворительные и просто веселые акции в честь котов. Праздник быстро распространился и на другие страны Европы. Украина также отмечает День Кота 17 февраля.

Поскольку праздник происходит из Италии, то и дату назначали итальянцы, опираясь на свою историю и фольклор. Так, число 17 считается несчастливым в Италии, но в то же время его можно расшифровать как "одна жизнь семь раз" — что соответствует итальянским представлениям о жизни кошек.

К тому же февраль во времена инквизиции был месяцем, когда уничтожали черных котов, поскольку считали, что те причастны к черной магии и злым духам. Также февраль в фольклоре считается месяцем котов и ведьм, он является домом зодиакального Водолея, такого же свободного духом, как и коты.

Международный день кошек отмечается 8 августа, а в разных странах мира введены свои отдельные даты для чествования котиков. В США с 2005 года праздник отмечают 29 октября, в Японии — 22 февраля. В Бельгии — раз в три года во второе воскресенье мая устраивают парад кошек. А те же итальянцы так сильно переживают из-за уничтожения кошек во время инквизиции, что, кроме Дня кота 17 февраля, отмечают еще и День черного кота 17 ноября.

В этот день владельцам кошек следует более внимательно относиться к своим любимцам, больше играть с ними, угощать вкусностями и чесать за ушком. А тем, у кого нет пушистого друга, можно задуматься над поиском бездомного котика на улицах или в приютах для животных, где они требуют внимания и человеческого заботы, или просто накормить сосиской уличного хвостатого путешественника.

Вчера "Комментарии" рассказывали, что духом котов прониклись и в группе "Океан Эльзы", они выпустили клип на песню, написанную искусственным интеллектом, в которой действующими лицами являются влюбленные коты.



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