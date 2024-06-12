Европа хочет избавиться от российского газа: где нашли альтернативу

Несмотря на санкции на российскую нефть, европейские страны продолжают покупать газ у России, который идет по украинской транзитной системе. Однако Украина не собирается продлевать контракт на транзит российского газа, который истекает в конце года, заставив страны Европы искать альтернативу, которой может стать Азербайджан.



Европа отказывается от российского газа. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, один из альтернативных вариантов состоит в том, чтобы Европа покупала газ у Азербайджана, транспортируя его через российские и украинские трубопроводы. Украина, вероятно, согласится на такой вариант, ведь в 2021 году от транзита газа получила около миллиарда долларов, тогда как Европу он также устраивает из-за сокращения потребления российского газа.

"Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Во-первых, у Украины есть невероятная инфраструктура транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина склонна использовать эту инфраструктуру, поскольку она дает много преимуществ", — сказал директор "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Однако в "Нафтогазе" отметили, что Украина исключает любое сотрудничество с "Газпромом" по транспортировке газа из Азербайджана.

Одной из ключевых стран ЕС, до сих пор зависимой от российского газа оказалась Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо после поездки в Баку отметил, что Словакия могла бы покупать газ у Азербайджана.

"Теперь это зависит от переговоров между такими компаниями, как российский "Газпром", азербайджанскими, украинскими компаниями и другими, чтобы согласовать экономические и ценовые условия", — сказал Фицо, добавив, что Словакия могла покупать газ у Азербайджана, а затем часть из него продавать странам ЕС

Пока план находится только на начальной стадии. По всей видимости, страны его будут решать на уровне ЕС и договариваться о транзите азербайджанского газа отдельно с Украиной и Россией.

Несмотря на полномасштабную войну, Россия поставляет в ЕС около 15 млрд кубических метров газа ежегодно через газотранспортную систему Украины. Основными странами, покупающими российский газ, оказались Словакия и Австрия. В Австрии пять месяцев в году доля российского газа составляет 80%.



Кроме того, как сообщает Bloomberg, Европа также импортирует российский СПГ кораблями, и, несмотря на частые дебаты о том, стоит ли это делать, она никогда не налагала санкций на российский газ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после "газовой иглы" Кремля Европа впадает в новую зависимость от России.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия собирается блокировать санкции против России по газу.