Евгений Комаровский высказался о судебной системе в Украине

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Козлова Альбіна
В эфире ток-шоу "Время Голованова" Евгений Комаровский высказал свою точку зрения по поводу избрания меры пресечения Петру Порошенко и соблюдению противоэпидемических мер в зале суда.
Доктор прокомментировал судебное заседание по делу Порошенко, фото Телеграмм Гончаренко
По его мнению, завершится следующее заседание по делу Порошенко тем, что судья примет решение о том, что политик может выйти под залог в сумме один миллиард гривен.
Как рассказал Комаровский, задача действующей власти сделать так, чтобы любой чиновник, позвонивший судьям, правоохранительным органам, налоговой или другим и давший указание, был наказан за это преступление.
Зрители спросили у доктора, почему в зале суда, где проходило заседание по делу Порошенко, немало присутствующих без масок. На что Евгений Комаровский ответил, что там еще должен быть установлен гигрометр, термометр и датчик, показывающий содержимое в воздухе СО2.
Как сообщал портал "Комментарии", Порошенко в аэропорту рассказал о первой маленькой победе.
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