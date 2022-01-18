Евгений Комаровский высказался о судебной системе в Украине

В эфире ток-шоу "Время Голованова" Евгений Комаровский высказал свою точку зрения по поводу избрания меры пресечения Петру Порошенко и соблюдению противоэпидемических мер в зале суда.

Доктор прокомментировал судебное заседание по делу Порошенко, фото Телеграмм Гончаренко

По его мнению, завершится следующее заседание по делу Порошенко тем, что судья примет решение о том, что политик может выйти под залог в сумме один миллиард гривен.

"Каждый президент потенциально после завершения каденции может стать клиентом судебной системы. Он попадет в руки той системы, которую он оставит после себя. Так получилось и с Петром Алексеевичем. Если бы пять лет строил нормальную судебную систему, то сейчас никто бы не рассказывал, что в совещательной комнате кто-то там переписывается с Банковой. Надо, чтобы совещательная комната была экранирована, чтобы туда нельзя было позвонить, чтобы там не было WI-FI, чтобы человек там сидел и думал головой. Тогда будет по-честному", — подчеркнул он.

Как рассказал Комаровский, задача действующей власти сделать так, чтобы любой чиновник, позвонивший судьям, правоохранительным органам, налоговой или другим и давший указание, был наказан за это преступление.

Зрители спросили у доктора, почему в зале суда, где проходило заседание по делу Порошенко, немало присутствующих без масок. На что Евгений Комаровский ответил, что там еще должен быть установлен гигрометр, термометр и датчик, показывающий содержимое в воздухе СО2.

"В Европе уже обсуждают, что маски не защищают от Омикрона, надо носить только респираторы. Что такое маска? У каждого есть в кармане "дежурная" маска, которая используется две-три недели. Ее меняют только тогда, когда она гнуться перестает", – добавляет Комаровский.

Как сообщал портал "Комментарии", Порошенко в аэропорту рассказал о первой маленькой победе.



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