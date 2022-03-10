Евгений Клопотенко рассказал, чем занимается сейчас

По его словам, команда ресторана готовит около 1500 порций в день для бойцов территориальной обороны. Также Евгений Клопотенко отметил, что активно общается с международными компаниями по вопросам организации помощи для украинцев.

Евгений Клопотенко, Фото с Фейсбука

Евгений сообщил, что дает интервью в СМИ о текущей ситуации в Украине и общается с шефами-поварами из-за границы. Коллег он призывает готовить украинские блюда, например борщ, и собирать донаты на нужды Украины.

Кроме того, известный повар и ресторатор рассказывает иностранцам об украинской еде, учит их готовить блюда, знакомит с украинской культурой.

"Мы с командой вновь запускаем в работу наш сайт с рецептами, потому что нам с вами нужно не забывать есть. С сегодняшнего дня там будет выходить много материалов с рецептами, которые сейчас актуальны. Из тех продуктов, которые доступны украинцам в текущей ситуации", — написал он.

Евгений Клопотенко пообещал выкладывать на своей странице рецепты, и способы, как украинцы могут помочь работе его команды и таким образом поддержать Украину.

Ранее он сообщал, что Michelin Guide больше не будет рекомендовать рестораны России. The World's 50 best restaurants не внесут россию в свой список лучших за 2022 год.

"Спасибо украинскому гастросообществу за то, что добилось этого. Удалось донести миру важное мнение. Россия — это не только о политиках. Россия — это обо всех живущих там людях. Они влияют на то, как развивается их государство. И когда Россия нападает на Украину, это следствие действий целого народа: их решений и молчания. Итак, русские шефы и рестораторы относятся к русскому народу. Итак, всемирные гастрономические премии не могут рекомендовать, как направление, страну, которая начинает войну. Ибо поддержка этих заведений. — это о финансировании страны-агрессоры. Что является прямым финансированием войны", — подчеркнул Клопотенко.

Как сообщал портал, Кабинет министров уже одобрил акт, предоставленный Министерством культуры и информационной политики. Члены правительства поддержали внесение на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций в отношении граждан России и юридических лиц, имеющих связь с агрессором.



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