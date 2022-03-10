Евгений Клопотенко рассказал, чем занимается сейчас

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
По его словам, команда ресторана готовит около 1500 порций в день для бойцов территориальной обороны. Также Евгений Клопотенко отметил, что активно общается с международными компаниями по вопросам организации помощи для украинцев.
Евгений Клопотенко, Фото с Фейсбука
Евгений сообщил, что дает интервью в СМИ о текущей ситуации в Украине и общается с шефами-поварами из-за границы. Коллег он призывает готовить украинские блюда, например борщ, и собирать донаты на нужды Украины.
Кроме того, известный повар и ресторатор рассказывает иностранцам об украинской еде, учит их готовить блюда, знакомит с украинской культурой.
Евгений Клопотенко пообещал выкладывать на своей странице рецепты, и способы, как украинцы могут помочь работе его команды и таким образом поддержать Украину.
Ранее он сообщал, что Michelin Guide больше не будет рекомендовать рестораны России. The World's 50 best restaurants не внесут россию в свой список лучших за 2022 год.
Как сообщал портал, Кабинет министров уже одобрил акт, предоставленный Министерством культуры и информационной политики. Члены правительства поддержали внесение на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций в отношении граждан России и юридических лиц, имеющих связь с агрессором.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости