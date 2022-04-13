Эвакуация животных из "Фельдмана Экопарка": какая ситуация сейчас

По состоянию на 13 апреля с "Фельдман Экопарк" в Харькове удалось увезти некоторых животных. По информации Александра Фельдмана, откликнулось очень много волонтеров, организаций, представителей власти и руководителей ферм, приютов, зоопарков по просьбе экопарка о помощи в эвакуации и содержании животных, возросло количество донатов для экопарка.



Фото Фейсбук/ Фельдман Экопарк

"Большое спасибо всем, кто нас поддерживает, это сейчас действительно очень важно: благодаря вам наши питомцы, которые, к сожалению, пока остаются на линии огня, обеспечиваются питанием, уходом и водой, а все больше их количество переезжает в более безопасные места. Этот процесс длится ежедневно (если позволяет обстановка с обстрелами) и не остановиться, пока последнее животное не будет в безопасности", – отметил основатель парка.

Вывоз хищников начался с 5 апреля. В первые дни удалось спасти ягуара, пантеру и два льва. 7 апреля было вывезено более 80 животных, 23 животных – человекообразных обезьян, бывших львов, белых тигров, ягуаров временно перевезли в Харьковский зоопарк.



11 апреля были эвакуированы песцы, каракалы и барсуки. В начале апреля удалось вывезти гепардов и хищников перед обстрелом. Когда снаряды разнесли вольеры, животные уже были на пути к безопасному месту под Полтавой.

12 апреля помогли с эвакуацией экопарка ГО UAnimals, вывозили трех львов в приют Натальи Поповой. Оттуда животных будут эвакуировать за границу. Волонтеры уже вывезли трех львов и одного тигра. Силами работников парка и харьковчан было вывезено трое бурых и одного гималайского медведя, трех шотландских коров, северного оленя, пять крупных львов, львят, ягуара, чернобурок, песцов, птиц, их перевезут в Одесский зоопарк.

"По тому, сколько животных еще нужно эвакуировать. При таких темпах это еще 15-20 ходок. Вы все видите, в каких экстремально нервных, опасных для жизни условиях это происходит. То, что делает наша команда – это просто невероятно, и я не могу передать словами, насколько я благодарен ребятам, которые идут на огромный риск ради спасения животных. Просим вас не верить информации, распространяемой в соцсетях, что наши животные брошены и никому не нужны. Мы работаем над их спасением каждый день и ни одно животное не будет брошено на произвол судьбы, поросенок это, тигр или медведь ", — написал Фельдман.

В настоящее время работники парка и волонтеры занимаются эвакуацией крупных копытных: верблюды, сибирских козерогов, мархуров и других. Обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.

Как сообщал портал, "Фельдман Экопарк" за время войны столкнулся с жестокими обстрелами, разрушенными вольерами, проблемами со связью и светом, а хуже всего — с мертвыми животными.

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