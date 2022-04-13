Эвакуация животных из "Фельдмана Экопарка": какая ситуация сейчас

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Козлова Альбіна
По состоянию на 13 апреля с "Фельдман Экопарк" в Харькове удалось увезти некоторых животных. По информации Александра Фельдмана, откликнулось очень много волонтеров, организаций, представителей власти и руководителей ферм, приютов, зоопарков по просьбе экопарка о помощи в эвакуации и содержании животных, возросло количество донатов для экопарка.
Фото Фейсбук/ Фельдман Экопарк
Вывоз хищников начался с 5 апреля. В первые дни удалось спасти ягуара, пантеру и два льва. 7 апреля было вывезено более 80 животных, 23 животных – человекообразных обезьян, бывших львов, белых тигров, ягуаров временно перевезли в Харьковский зоопарк.
11 апреля были эвакуированы песцы, каракалы и барсуки. В начале апреля удалось вывезти гепардов и хищников перед обстрелом. Когда снаряды разнесли вольеры, животные уже были на пути к безопасному месту под Полтавой.
12 апреля помогли с эвакуацией экопарка ГО UAnimals, вывозили трех львов в приют Натальи Поповой. Оттуда животных будут эвакуировать за границу. Волонтеры уже вывезли трех львов и одного тигра. Силами работников парка и харьковчан было вывезено трое бурых и одного гималайского медведя, трех шотландских коров, северного оленя, пять крупных львов, львят, ягуара, чернобурок, песцов, птиц, их перевезут в Одесский зоопарк.
В настоящее время работники парка и волонтеры занимаются эвакуацией крупных копытных: верблюды, сибирских козерогов, мархуров и других. Обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.
Как сообщал портал, "Фельдман Экопарк" за время войны столкнулся с жестокими обстрелами, разрушенными вольерами, проблемами со связью и светом, а хуже всего — с мертвыми животными.
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