Эвакуация продолжается: сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя

По состоянию на утро 6 мая с территории находящегося в блокадном Мариуполе завода вывезено еще несколько сотен человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Информацию подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Завод Азовсталь, скрин с видео

Известно, что удалось эвакуировать почти 500 гражданских из "Азовстали" и Мариуполя за прошедшие сутки вместе с представителями ООН и Красного Креста. Кроме того, Ермак подчеркнул, что продолжается сложная спасательная операция по эвакуации людей из города. Спасение граждан из "Азовстали" продолжается 6 мая.

В Мариупольском городском совете заявили, что ожидают расширения миссии и увеличения масштабов эвакуации. В блокаде живут десятки тысяч мирных людей, в городе – гуманитарная катастрофа и антисанитария: нет продуктов, воды, лекарств. По предварительным данным горсовета, убиты уже 20 тысяч мариупольцев.



Завод штурмовали оккупанты за прошедшие сутки: плотно обстреливали из авиации, артиллерии, совершали пехотинский штурм. Оккупанты все еще не территории завода, говорит Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар, продолжаются тяжелые бои. Враг не оставляет попыток уничтожить всех скрывающихся там.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские режиссеры и операторы создали документальный фильм о блокаде Мариуполя. Команда сняла для потомков геноцид украинцев в городе Марии над Азовом. В фильме украинцы, выехавшие из оккупации и блокады, вспоминают ужасные сцены на улицах, усыпанных мусором, обломками зданий, боеприпасов и телами жертв российских палачей.

Также мы писали , что оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям. В блокадном городе планируется провести "торжества" по случаю 9 мая. Поэтому разрушенный город быстрыми темпами убирают, его посетили пропагандисты и оккупационные власти "ДНР". Об этом сообщается в Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины.

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