logo

BTC/USD

35872.58

ETH/USD

2674.81

LTC/USD

95.32

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Эвакуация продолжается: сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя
commentss НОВОСТИ Все новости

Эвакуация продолжается: сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье с миссией ООН продолжается

сегодня, 09:39
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По состоянию на утро 6 мая с территории находящегося в блокадном Мариуполе завода вывезено еще несколько сотен человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Информацию подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Эвакуация продолжается: сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя

Завод Азовсталь, скрин с видео

Известно, что удалось эвакуировать почти 500 гражданских из "Азовстали" и Мариуполя за прошедшие сутки вместе с представителями ООН и Красного Креста. Кроме того, Ермак подчеркнул, что продолжается сложная спасательная операция по эвакуации людей из города. Спасение граждан из "Азовстали" продолжается 6 мая.

В Мариупольском городском совете заявили, что ожидают расширения миссии и увеличения масштабов эвакуации. В блокаде живут десятки тысяч мирных людей, в городе – гуманитарная катастрофа и антисанитария: нет продуктов, воды, лекарств. По предварительным данным горсовета, убиты уже 20 тысяч мариупольцев.

Завод штурмовали оккупанты за прошедшие сутки: плотно обстреливали из авиации, артиллерии, совершали пехотинский штурм. Оккупанты все еще не территории завода, говорит Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар, продолжаются тяжелые бои. Враг не оставляет попыток уничтожить всех скрывающихся там.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские режиссеры и операторы создали документальный фильм о блокаде Мариуполя. Команда сняла для потомков геноцид украинцев в городе Марии над Азовом. В фильме украинцы, выехавшие из оккупации и блокады, вспоминают ужасные сцены на улицах, усыпанных мусором, обломками зданий, боеприпасов и телами жертв российских палачей.

Также мы писали , что оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям. В блокадном городе планируется провести "торжества" по случаю 9 мая. Поэтому разрушенный город быстрыми темпами убирают, его посетили пропагандисты и оккупационные власти "ДНР". Об этом сообщается в Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mariupolrada
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!