Эвакуация из Мариуполя: для спасения людей требуется один день прекращения огня

По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко – главная предпосылка для эвакуации мирных жителей с заблокированного завода "Азовсталь" – это всего один день без огня, чтобы вывести из заблокированного предприятия гражданских жителей.

Мариуполь подвергся варварским бомбардировкам (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CNN.

Мэр Мариуполя убежден, что для спасения горожан нужно достичь договоренностей об "одном четком дне прекращения огня". Но неизвестно, удастся договориться об этом с захватчиками. Ведь, по словам главы города, российские военные постоянно идут на нарушение договоренностей об открытии гуманитарных коридоров.

"Позавчера мы планировали открыть путь эвакуации, к которому могли присоединиться эти люди. Но российские войска не остановили наступление и обстреливали завод, а мы не смогли вывести людей оттуда", — отметил Вадим Бойченко.

Чиновник подчеркнул, что по подсчетам городских властей, жертвами вторжения РФ являются примерно 20 тысяч мирных жителей. Также город подвергся варварским бомбардировкам и обстрелам, ведь 90% домов и административных сооружений в Мариуполе разрушены.

Важно, что глава Евросовета Мишель по телефону общался с Путиным и предложил открыть гуманитарный коридор для выхода всем гражданским жителям из заблокированного города накануне Пасхи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что К штурму "Азовстали" в Мариуполе Россия планирует приобщить Росгвардию и ФСБ – украинскую разведку. Украинская разведка сообщает, что Путин планирует наступать на "Азовсталь" с помощью российских гвардейцев и ФСБ. "Азовсталь", который находится в Мариуполе, защищен украинскими военными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире национального телемарафона.

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