Эвакуация из Донецкой и Луганской областей: какова ситуация 1 апреля

Эвакуация украинцев из зоны боевых действий идет. Почти каждый день работают гуманитарные коридоры.



Эвакуационная колонна, фото Телеграм Мариупольский горсовет

Как сообщили на канале Мариупольского городского совета, на 11 часов 1 апреля эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье.

"К 42 автобусам, которых сопровождают машины Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев", — говорится в сообщении.

По словам Кирилла Тимошенко, заместителя главы Офиса президента, утром в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации граждан. В город будет также доставлено 15 тонн гуманитарного груза.

1 апреля есть договоренности о гуманитарном коридоре из Луганской области. Об этом сообщил чиновник Сергей Гайдай. Должна была происходить эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины (в том числе Нижнее), Попасной. По состоянию на 10 утра оккупанты стреляют по населенным пунктам.



"Однако, мы все еще ожидаем "режим тишины". Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы продолжаются. Жителям Попасного, Горного, Нижнего, Рубежного, считаю, следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обострена. Также на Луганщину будет направлен гуманитарный груз ", – написал глава ОВА.

Как рассказала вице-министр Ирина Верещук, 31 марта работало три гуманитарных коридора. По ним выехали собственными машинами в Запорожье 1458 человек: 631 мариупольец и 827 жителей населенных пунктов Запорожской области. Из Энергодара эвакуировались 50 частных автомобилей и автобус, перевозивший детей.

31 марта 45 автобусов для эвакуации, оккупанты не впустили в Бердянск. Гуманитарную помощь, прибывшую в Мелитополь, забрали оккупанты.

"Это 14 т продовольствия и медикаментов. Вот такая цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров. Ведем переговоры о возвращении автобусов, чтобы жители Мелитополя завтра могли выехать на них в Запорожье", — написала министр в четверг.

Как сообщал портал, враг выходит из территории Черниговской области.

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