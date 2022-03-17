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Эвакуация и гуманитарные грузы: Ирина Верещук рассказала о планах на 17 марта

В какие города будут везти гуманитарные грузы и из которых будут эвакуировать украинцев

сегодня, 10:16
Автор:

Козлова Альбіна
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Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, на 17 марта согласовано девять гуманитарных маршрутов. Также создано Национальное информационное бюро.

Эвакуация и гуманитарные грузы: Ирина Верещук рассказала о планах на 17 марта

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Украинский национальный центр развития мира, который подчиняется Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий, будет юридическим лицом и будет выполнять функции Национального информационного бюро. Украина сообщила Международному Красному Кресту о создании такого бюро. Министр говорит, что работа бюро будет плодотворной и результативной для семей, ожидающих своих детей из плена домой.

"Продолжаем работать над поставкой гуманитарной помощи во все окруженные и заблокированные города. Также мы усиливаем работу по освобождению захваченных в плен гражданских: днепрорудневского мэра Евгения Матвеева, председателя мелитопольского райсовета Сергея Приймы, Иванковского мэра Татьяны Свириденко, председателя Счастинской администрации Владимира Тюрина, секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха, спасателя Алексея Данченко", — сказала министр.

16 марта был освобожден из плена мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Гуманитарные коридоры

В Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье (Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья.
Будет запущена по маршруту автоцистерна для заправки частных авто.

В Киевской области: из Бородянки в Житомир (Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка – Березцы – Радомышль – Поташня – Кочеров – Житомир).

Из села Шевченково в Бровары (Шевченково – Рудня – Семиполки – Калетянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары).

В Харьковской области: гуманитарный груз (продукты и медикаменты) будет доставлен из Харькова в Волчанск (Волчанск – Симоновка – Рубежное – Победа – Шестаково – Харьков). 6 автомобилей с продуктами и медикаментами будут отправлены из Харькова. Старший колонны: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЭ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильевич.

В Киевской области гуманитарный груз (продукты и медикаменты) отправят в Гостомель, Бучу, село Семиполки, Марковцы, Опанасов.

Как сообщал портал, нельзя публиковать в соцсетях во время войны.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/timeline?type=posts
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