Эвакуация и гуманитарные грузы: Ирина Верещук рассказала о планах на 17 марта

Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, на 17 марта согласовано девять гуманитарных маршрутов. Также создано Национальное информационное бюро.

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Украинский национальный центр развития мира, который подчиняется Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий, будет юридическим лицом и будет выполнять функции Национального информационного бюро. Украина сообщила Международному Красному Кресту о создании такого бюро. Министр говорит, что работа бюро будет плодотворной и результативной для семей, ожидающих своих детей из плена домой.

"Продолжаем работать над поставкой гуманитарной помощи во все окруженные и заблокированные города. Также мы усиливаем работу по освобождению захваченных в плен гражданских: днепрорудневского мэра Евгения Матвеева, председателя мелитопольского райсовета Сергея Приймы, Иванковского мэра Татьяны Свириденко, председателя Счастинской администрации Владимира Тюрина, секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха, спасателя Алексея Данченко", — сказала министр.

16 марта был освобожден из плена мэр Мелитополя Иван Фёдоров.



Гуманитарные коридоры

В Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье (Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья.

Будет запущена по маршруту автоцистерна для заправки частных авто.

В Киевской области: из Бородянки в Житомир (Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка – Березцы – Радомышль – Поташня – Кочеров – Житомир).

Из села Шевченково в Бровары (Шевченково – Рудня – Семиполки – Калетянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары).

В Харьковской области: гуманитарный груз (продукты и медикаменты) будет доставлен из Харькова в Волчанск (Волчанск – Симоновка – Рубежное – Победа – Шестаково – Харьков). 6 автомобилей с продуктами и медикаментами будут отправлены из Харькова. Старший колонны: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЭ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильевич.

В Киевской области гуманитарный груз (продукты и медикаменты) отправят в Гостомель, Бучу, село Семиполки, Марковцы, Опанасов.

Как сообщал портал, нельзя публиковать в соцсетях во время войны.





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