Эту помощь, гарантированную государством, выплачивают не всем: причины

Украинские семьи, независимо от места рождения ребенка, имеют право на государственную помощь при появлении на свет. Несмотря на войну, эти выплаты сохранены, однако некоторые украинцы, ставшие родителями за границей, сталкиваются с трудностями в оформлении такой помощи.

Выплаты при рождении

Как пояснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сложности чаще всего связаны с местом регистрации и сроками подачи документов.

Согласно постановлению Кабмина, подать заявку на помощь следует не позднее 12 месяцев после рождения ребенка. Но, например, украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий, не всегда могут выполнить это условие.

Лубинец привел пример украинки, спасшейся от российских бомбардировок Мариуполя и родившей ребенка в Бельгии. Женщина оформила сыну украинское гражданство и неоднократно обращалась в государственные органы за выплатами.

Впрочем, вместо помощи получала только отписки, ведь орган социальной защиты по ее месту регистрации фактически не работает, а альтернативный механизм выплат для таких случаев не предусмотрен.

Чтобы решить проблему, необходимо адаптировать законодательство к международным стандартам соцзащиты.

Известно, что уже разработан проект постановления об изменениях в порядке назначения и выплаты социальной помощи, но его не поддержали в Министерстве юстиции. Причина – в Верховной Раде еще раньше зарегистрировали законопроект, предусматривающий продление сроков обращения за выплатами на период военного положения. Пока документ ждет рассмотрения в парламентском комитете.

Кстати, сумма пособия при рождении ребенка в 2025 году остается неизменной – 41 280 гривен. Первый платеж составляет 10320 гривен. Далее следуют ежемесячные выплаты в размере 860 гривен до полного погашения суммы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о выплатах на ребенка и декретных.



