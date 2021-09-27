Это все отчаянное сопротивление рейдеров Укрбуда, - Микитась опроверг информацию с телеграм-каналов

Максим Микитась опроверг нападки в его адрес, фото Facebook

На Telegram-каналах появились сообщения с упоминанием бывшего депутата Максима Микитася. Опубликованные статьи он опроверг, подчеркнув, что это все неправда. Об этом пишут Украинские новости.

"Всё что вы сегодня слышите с упоминанием моего имени, всё что идёт от неких анонимов, ноу-нейм журналистов или просто инсайты из неоткуда имеет только одну природу и источник — отчаянное сопротивление рейдеров Укрбуда. Но, несмотря ни на что, "караван идёт" — в ситуации продолжают разбираться, заседает Офис противодействия рейдерству, работают правоохранительные органы и юристы. Шаг за шагом. И последние фейки и фальсификации в мой адрес на ТГканале Джокер, с якобы моей брутальной частной перепиской, опубликованные накануне важного заседания комиссии — тому прямое подтверждение. За несколько часов до начала заседания комиссии, с вызывающей манипулятивной подборкой фраз... Это прямое давление и попытки дискредитировать меня любой ценой, посредством фейков и лжи, даже без прямой связи с Укрбудом — просто как человека", — так прокомментировал ситуацию с новым вбросом обвинений на ряде анонимных ТГканалов, и в частности загадочном Джокере, экс-нардеп и руководитель "Укрбуда" Максим Микитась.



Известно, что на канале "Джокер" появился материал о застройщике Максиме Микитасе. В материалах есть скрины якобы переписки бывшего нардепа с его бизнес-партнером Ольгой. В тексте переписки говорится о украденных акциях, женщину упрекают в сотрудничестве с рейдерами.

Однак авторы материала не привели доказательств и пояснений откуда у них эти скрины и кто такие участники переписки. Якобы подразумевалось, что они из авторов сообщений Микитась. В комментарии к скринам написано, что Микитась якобы пытается вернуть себе Укрбуддевелопмент.

Цитата комментария к скринам: "Горе-застройщик Максим Микитась завтра через Минюст попытается вернуть контроль над компанией Укрбуддевелопмент... Ко мне в руки попала переписка с его бывшим партнёром Ольгой, на которую он вместе с другом Виталия Кличка мэром Чернигова Атрошенко оформил часть недвижимости в Германии... говорит, что опять на короткой ноге с Киевской властью Кличка... Козырный парень".

Плюс о всему авторы статьи, которая была опубликована перед заседанием комиссии Министерства юстиции, наделили Микитася связями с Кличко. Однако не уточнили какое отношение к рейдерству Укрбуда имеет эта информация.

В ответ экс-нардеп опубликовал у себя на странице в ФБ опровержение.

"Несколько дней назад в анонимных телеграмм-каналах появилась информация о якобы моей переписке с бывшей бизнес-партнершей, которая сейчас проживает зарубежом. Хочу официально заявить, что данная переписка является полностью сфальсификованой и информация никоим образом не соответствует действительности! Я обратился в правоохранительные органы, чтобы в максимально сжатые сроки провести полную и беспристрастную проверку данных фактов с последующим обнародованием ее результатов общественности. Действия лиц, которые занимаются подобной фальсификацией и ложью абсолютно очевидны. Мы видим четкий и уверенный курс Президента Украины В.А. Зеленского на построение цивилизованных и чистых отношений между бизнесом и государством, формирование прозрачных и справедливых правил для всех и каждого. В контексте этого я абсолютно уверен, что уже очень скоро будет восстановлена ​​полная справедливость по отношению ко мне и тысячам инвесторов, а воры и мошенники понесут ответственность и будут осуждены. Это и вызывает невероятные конвульсии и заставляет совершать фатальные ошибки всех тех, кто причастен к преступным и мошенническим действиям в отношении Укрбуда, инвесторов компании и лично меня Но справедливость будет восстановлена ​​совсем скоро! Обещаю!"

В комментарии журналистам экс-нардеп прояснил ситуацию и уточнил, с чем он связывает подобный интерес к себе Джокера и является ли настоящей опубликованная переписка. Микитась, в частности, утверждает, что переписка полностью сфальсифицирована. Выброс этого "творчества" за несколько часов до заседания комиссии Офиса противодействия рейдерству он напрямую связывает исключительно с сопротивлением рейдеров.

"Я знаю кому это выгодно и, соответсвенно, кто заказчик этих фейковых "текстов". Это рейдеры "Укрбуда" во главе с Федотенковым. Я знаю и кто автор самого творчества — текстов. Тут у меня нет сомнений: этот заброшенный анонимный канал после долгих месяцев простоя уже "четвертый" раз будят только ради выбросов фейков по мне. Четвёртый! Я знаю, кто обслуживал рейдеров Федотенкова, это её лингвистика и стиль, вбросы всегда появлялись вканун важных событий, когда возникала угроза для рейдеров. Тексты всегда перекликались и с её авторскими материалами, заказанными этой группой рейдеров. Все другие посты, не по мне, тоже как один в интересах её постоянных заказчиков. А это три-четыре человека, и по жизни и в публикациях "Джокера" — все её постоянные клиенты. Поэтому данный заказной пост Джокера, точнее, джокерши, не вызвал у меня удивления — всё в интересах рейдеров, чья задача сейчас любой ценой уйти от ответственности за свои действия по разграблению компании. А вброс за несколько часов до важного заседания — это же просто смешно, насколько они "палятся", думая, что это незаметно другим".

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