Это все отчаянное сопротивление рейдеров Укрбуда, - Микитась опроверг информацию с телеграм-каналов

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Козлова Альбіна
Максим Микитась опроверг нападки в его адрес, фото Facebook
На Telegram-каналах появились сообщения с упоминанием бывшего депутата Максима Микитася. Опубликованные статьи он опроверг, подчеркнув, что это все неправда. Об этом пишут Украинские новости.
Однак авторы материала не привели доказательств и пояснений откуда у них эти скрины и кто такие участники переписки. Якобы подразумевалось, что они из авторов сообщений Микитась. В комментарии к скринам написано, что Микитась якобы пытается вернуть себе Укрбуддевелопмент.
Цитата комментария к скринам: "Горе-застройщик Максим Микитась завтра через Минюст попытается вернуть контроль над компанией Укрбуддевелопмент... Ко мне в руки попала переписка с его бывшим партнёром Ольгой, на которую он вместе с другом Виталия Кличка мэром Чернигова Атрошенко оформил часть недвижимости в Германии... говорит, что опять на короткой ноге с Киевской властью Кличка... Козырный парень".
Плюс о всему авторы статьи, которая была опубликована перед заседанием комиссии Министерства юстиции, наделили Микитася связями с Кличко. Однако не уточнили какое отношение к рейдерству Укрбуда имеет эта информация.
В ответ экс-нардеп опубликовал у себя на странице в ФБ опровержение.
"Несколько дней назад в анонимных телеграмм-каналах появилась информация о якобы моей переписке с бывшей бизнес-партнершей, которая сейчас проживает зарубежом. Хочу официально заявить, что данная переписка является полностью сфальсификованой и информация никоим образом не соответствует действительности! Я обратился в правоохранительные органы, чтобы в максимально сжатые сроки провести полную и беспристрастную проверку данных фактов с последующим обнародованием ее результатов общественности.
Действия лиц, которые занимаются подобной фальсификацией и ложью абсолютно очевидны. Мы видим четкий и уверенный курс Президента Украины В.А. Зеленского на построение цивилизованных и чистых отношений между бизнесом и государством, формирование прозрачных и справедливых правил для всех и каждого. В контексте этого я абсолютно уверен, что уже очень скоро будет восстановлена полная справедливость по отношению ко мне и тысячам инвесторов, а воры и мошенники понесут ответственность и будут осуждены. Это и вызывает невероятные конвульсии и заставляет совершать фатальные ошибки всех тех, кто причастен к преступным и мошенническим действиям в отношении Укрбуда, инвесторов компании и лично меня Но справедливость будет восстановлена совсем скоро! Обещаю!"
В комментарии журналистам экс-нардеп прояснил ситуацию и уточнил, с чем он связывает подобный интерес к себе Джокера и является ли настоящей опубликованная переписка. Микитась, в частности, утверждает, что переписка полностью сфальсифицирована. Выброс этого "творчества" за несколько часов до заседания комиссии Офиса противодействия рейдерству он напрямую связывает исключительно с сопротивлением рейдеров.
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