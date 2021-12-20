Это совсем не о примете: почему место в самолет нужно занять одним из первых

Многие пассажиры пытаются одними из первых зайти на борт самолета, хотя до его отправки еще как минимум полчаса, а то и больше времени. Эксперты считают, что те люди, которые так делают на самом деле продумывают все наперед и думают о том, как побыстрее отправиться по своим делам после того, как самолет приземлится в аэропорту. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Sun".

Самолет. Фото: из открытых источников

Путешественник со стажем Ашвин Кришнан уверен, то время, которое вы проведете в самолете, дожидаясь, пока сядут другие пассажиры, оправдает себя после посадки. Особенно это важно учесть тем, кто пользуется самолетами, где заняты практически все места.

Если вам удастся зайти на борт самолета одним из первых, то вы не только сможете без проблем занять свое место, согласно купленного билета, но расположить ручную кладь в багажном отделении прямо над своим местом. Это на первый взгляд кажется несущественной деталью, а на самом деле это вам поможет быстро забрать свои вещи, и покинуть борт самолете после приземления его в аэропорту.

Также важно обратить внимание, что те люди, которые не спешат занимать свои места в самолете, обычно не имеют возможности располагать багаж так, как они хотят, потому что приходится занимать те свободные места, которые уже остаются. Довольно часто приходится бросать вещи прямо под сиденье или обращаться за помощью к стюардессе. Издание подчеркивает, такие пассажиры в основном долго потом собирают свои вещи и, как следствие, одними из последних покидают борт самолета.

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