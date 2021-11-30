Это просто отвлечение внимания: политик высказался о разговорах про наступление РФ

Вопрос о том, произойдет ли широкомасштабное наступление на Украину, беспокоит украинцев. Журналисты приглашают на телепередачи политиков и экспертов, чтобы те дали ответ на этот вопрос. Украинский политик и народный депутат Юрий Бойко в эфире программы "Хард из Влащенко" прокомментировал возможность нападения российских войск на территорию Украины.



Юрий Бойко, фото из открытых источников

По его словам, все слышали официальное заявление о том, что Россия не собирается нападать. Заявление прозвучало от спикера президента РФ. То есть, пресс-секретарь Дмитрий Песков озвучил официальную позицию соседней страны.

"Официальная позиция была озвучена Песковым о том, что никто не собирается нападать. Весь этот военный психоз раскручивался с целью отвлечения внимания от имеющихся в стране экономических проблем", — убежден политик.

Кроме того, по поводу скопления войск на границе, Юрий Анатольевич говорит, что войска сосредоточили, чтобы держать в напряжении. По его мнению, здесь имеет место еще вопрос общего противостояния Россия-НАТО. Также он добавил, что в отношениях между Россией и США в последние два месяца резко возросла интенсивность общения представителей обеих стран. Бойко добавил, что впервые в истории директор ЦРУ приехал в Москву с визитом.

Поэтому между странами проходят переговоры, а вот по каким вопросам пока остается тайной. Политик предположил, что одним из вопросов может стать ситуация между США и Китаем, а также в этой ситуации США хотят урегулировать противоречия с Россией.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты высказались о вероятном наступлении. Мнения политологов разделились: одни говорят, что России не выгодно наступать, другие — что наши соседи просто наблюдают, как мы будем реагировать и укреплять оборону.



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