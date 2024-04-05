Это приведет к ядерному апокалипсису: Маск удивил новым заявлением об Украине

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск продолжает шокировать заявлениями об Украине. Так известный бизнесмен сравнил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина станет членом НАТО, с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Маск обнародовал в комментарии к выступлению Блинкена в социальной сети Х.

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — написал американский миллиардер.

Он также опубликовал видео из фильма о ядерных взрывах, паническом бегстве и гибели людей.

Накануне, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, и это указано в заявлении членов Альянса по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО.

По его словам, будущее Украины в НАТО будет детально обсуждаться на предстоящих саммитах Альянса, а также к этому вопросу вернутся во время предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны Украина станет членом альянса и будет иметь гарантии безопасности, в частности, право задействовать статью 5, которая означает, что атака на одну страну является нападением на всех членов НАТО.

Йенс Столтенберг объяснил, что переговоры с ЕС по приглашению продолжаются годами, в то время как в НАТО этот процесс проходит быстро.



