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Это приведет к ядерному апокалипсису: Маск удивил новым заявлением об Украине

Илон Маск боится "ядерного апокалипсиса" в случае вступления Украины в НАТО

сегодня, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск продолжает шокировать заявлениями об Украине. Так известный бизнесмен сравнил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина станет членом НАТО, с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Маск обнародовал в комментарии к выступлению Блинкена в социальной сети Х.

Это приведет к ядерному апокалипсису: Маск удивил новым заявлением об Украине

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — написал американский миллиардер. 

Он также опубликовал видео из фильма о ядерных взрывах, паническом бегстве и гибели людей.

Накануне, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, и это указано в заявлении членов Альянса по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО.                                                                                                                                                  

По его словам, будущее Украины в НАТО будет детально обсуждаться на предстоящих саммитах Альянса, а также к этому вопросу вернутся во время предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны Украина станет членом альянса и будет иметь гарантии безопасности, в частности, право задействовать статью 5, которая означает, что атака на одну страну является нападением на всех членов НАТО.

Йенс Столтенберг объяснил, что переговоры с ЕС по приглашению продолжаются годами, в то время как в НАТО этот процесс проходит быстро.




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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1776087914570522953
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Обсуждения

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Петро

сегодня, 10:34

Украина отдала ядерное оружие и поверила Америке,что будет мир.Лучше бы не отдавала,точно был бы мир.Вот так.


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