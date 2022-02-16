Это популярное средство по уходу может только повредить коже лица

Масло для кожи в последнее время невероятно популярны. Но японские дерматологи обнаружили, что масла могут причинить коже огромный вред! Особенно не стоит использовать масло для проблемной и жирной кожи, даже если оно сильно обезвожено. В этом случае следует подобрать комплексный уход, пишет yogasecrets. По этой же причине 100% растительного масла нельзя использовать для массажа. Все профбренды создают массажные продукты: бальзамы, кремы и т.д., в которых содержится разный процент масла (не 100%). Процент в этих продуктах варьируется в зависимости от назначения, вида массажа, кожи, задач и т.д.

Девушка (фото из открытых источников)

Еще одно неприятное свойство эфирных масел, – говорят косметологи, – это их фототоксичность. Они делают кожу более чувствительной к ультрафиолету. К примеру, если нанести на кожу крем с таким маслом, а потом выйти на пляж, вы рискуете получить самый сильный солнечный ожог. Так, например, в марте 2017 одна американка Элайза Нгуен получила ожог третьей степени, когда, нанеся на кожу цитрусовых эфирных масел, пошла на занятие горячей йогой, а затем в солярий.

Напомним, профессиональные медики и косметологи с первого взгляда на человека могут определить, каких важных витаминов или микроэлементов недостаёт в рационе. Об их дефиците говорит внешность человека. Перхоть – свидетельствует о нехватке в организме жирных насыщенных кислот. Их дефицит можно закрыть, увеличив потребление рыбы и орехов. 2. Истощенные безжизненные волосы — недостаток витаминов группы В. Они в достаточном количестве содержаться в злаковых и крупах. 3. Ранняя седина говорит о нехватке меди, которая отвечает за выработку меланина. 4. Трещины на губах – признак дефицита витамина B12. Его можно получить из красного мяса, яиц или молочных продуктов. 5. "Гусиная кожа" без внешних причин для ее появления говорит о дефиците цинка и витамина А, восполнить который помогут тыквенные семечки.







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