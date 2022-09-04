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Это необъяснимо: в ООН решили давить на Украину, а не на агрессора

Создание дополнительных миссий международных организаций для помощи гражданам Украины вызывают лишь скептическую улыбку

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Со стороны ООН, которая обязана защищать мир во всем мире, нарастает давление на Украину, которая есть жертвой российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Это необъяснимо: в ООН решили давить на Украину, а не на агрессора

ООН. Фото - из открытых источников

Омбудсмен отметил, систематически нарушаются не только права граждан Украины, но и нарушается деятельность таких международных организаций, как Красный Крест и, в частности, ООН. Представителей Красного Креста не допускают к военнопленным гражданам Украины, хотя это нормальная практика во всём мире, когда родственники должны знать в каких условиях содержатся пленные. Также известно, что не менее раза в месяц они могут переписываться с родными, а родные знать – где и в каких условиях они содержатся. Есть также право на доступ к адвокату. Россия плюет на все эти нормы, не выполняя их и совершенно нет никакой реакции на требования Красного Креста, на реакцию Организации Объединённых Наций.

При этом Лубенец отметил, что не только к стране-агрессору, которая давно наплевала на международные нормы права, но и к таким организациям, как ООН, есть большие вопросы. Сегодня ООН фактически приравняла жертву и нападающего. Можно вспомнить ситуацию с украинским зерном. Никто тогда не подумал о том, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты. Вместо этого начались длительные переговоры и в итоге именно под давлением ООН Украине пришлось подписаться соглашение.

Дмитрий Лубенец отметил, складывается впечатление, что ООН больше давит на Украину, чем на Россию. Поэтому об этом нужно говорить публично.

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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/ombudsman_lubinets_interview/6729554.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:01

Нарешті в світі розум починає брати гору. Так званою Жертвою був сталінізм, який чудово відплатив світу за допомогу. Потім прийшли українці Хрущов, Брежнєв. Як сьогодні друзів і кумів з Рошен 95, вони привели своїх. І почалось: Прага 68, Будапешт 56, Куба, Нікарагуа, ... По всьому світу конфлікти, і ніде українців там не було. Хоч саме українці займали керівні посади та були найбільш мотивовані до влади і корупції комуністи. Зараз теж ворог, підступно не чипає центр розкрадання іноземної допомоги та конфіскованих статків росіян і, майбутніх репарацій.

Бог

сегодня, 08:52

Украина как маленький капризный ребенок-как это меня наказывают?! А вот так-за террористическое поведение-обстрелы центра Донецка,ЗаАЭС,и т.п..Так что от любви до ненависти один шаг.

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