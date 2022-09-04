Это необъяснимо: в ООН решили давить на Украину, а не на агрессора

Со стороны ООН, которая обязана защищать мир во всем мире, нарастает давление на Украину, которая есть жертвой российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

ООН. Фото - из открытых источников

Омбудсмен отметил, систематически нарушаются не только права граждан Украины, но и нарушается деятельность таких международных организаций, как Красный Крест и, в частности, ООН. Представителей Красного Креста не допускают к военнопленным гражданам Украины, хотя это нормальная практика во всём мире, когда родственники должны знать в каких условиях содержатся пленные. Также известно, что не менее раза в месяц они могут переписываться с родными, а родные знать – где и в каких условиях они содержатся. Есть также право на доступ к адвокату. Россия плюет на все эти нормы, не выполняя их и совершенно нет никакой реакции на требования Красного Креста, на реакцию Организации Объединённых Наций.

При этом Лубенец отметил, что не только к стране-агрессору, которая давно наплевала на международные нормы права, но и к таким организациям, как ООН, есть большие вопросы. Сегодня ООН фактически приравняла жертву и нападающего. Можно вспомнить ситуацию с украинским зерном. Никто тогда не подумал о том, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты. Вместо этого начались длительные переговоры и в итоге именно под давлением ООН Украине пришлось подписаться соглашение.

Дмитрий Лубенец отметил, складывается впечатление, что ООН больше давит на Украину, чем на Россию. Поэтому об этом нужно говорить публично.

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