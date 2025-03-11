Это может помочь закончить войну: о чем был разговор Зеленского с принцем Саудовской Аравии

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили шаги и условия, которые могут положить конец войне в нашей стране, а мир сделать надежным и длительным. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте президента в его официальном Telegram-канале.
Владимир Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский проинформировал, что стороны обсудили все основные вопросы повестки дня — как двусторонней, так и с другими партнерам. Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии.
Также он добавил, что украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой. Встреча состоится уже сегодня, 11 марта.
Кроме того, глава украинского государства написал, что Украине было важно услышать от принца Саудовской Аравии слова уверенности в будущем нашего государства. Также наша страна готова к сотрудничеству.
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