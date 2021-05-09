«Это день, когда свет победил тьму»: Вадим Новинский высказался о Дне Победы

Сегодня, 9 мая, отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Народный депутат Вадим Новицкий поздравил соотечественников с праздником и призвал сохранять и чтить память о Победе, передавая ее от поколения к поколению.

Вадим Новинский (фото из открытых источников)

"Сегодня День победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Не во Второй мировой — она закончилась 2 сентября 1945 года. И не в советско-немецкой, ведь Красной Армии пришлось воевать не только с немецкими войсками, но и с рядом армий и боевых подразделений других стран, союзных по отношению к гитлеровской Германии", — говорится в сообщении.

Нардеп подчеркнул, что отечественной называется война, которая задействует все наличные ресурсы, весь человеческий потенциал страны на отражение агрессии со стороны врага.

"Война, в которой принимает участие не только регулярная армия, но и все гражданское население включается в борьбу за общую победу. Это война, в которой на кону стоит сама судьба Отечества, его будущее", — отметил Новицкий.

По словам политика, Украина, которая потеряла 6,8 миллиона человек, вправе считать эту войну Отечественной. Люди шли в бой не за Сталина или коммунизм, а, чтобы защитить своих жен, детей и Отечество — все то, что является родным и священным.

Депутат рассказал, что есть люди, которые хотят пересмотреть историю и по-новому взглянуть на события, произошедшие в 1941-1945 годах.

"Целая индустрия пропаганды работает сегодня на то, чтобы обесславить Подвиг нашего народа. Вершина цинизма – это заявления о том, что настоящими победителями в войне были американские и британские солдаты, а советские воины – это так себе, недоразумение. И эти заявления сегодня звучат открыто, из уст политиков, журналистов, политических экспертов!", — говорится в сообщении.

Кроме этого, как заявил нардеп, 9 мая нельзя сводить к тому, чтобы просто формально демонстрировать свое почтение оставшимся в живых ветеранам – которых сегодня осталось очень мало.

"9 мая – это, в первую очередь, День нашей благодарности за ту Победу, которая дала шанс нам, ныне живущим, на саму жизнь, на право наслаждаться этой жизнью и продолжать ее – в своих детях и внуках. Это день нашего благодарения тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли жить. Это день, когда свет победил тьму. Он не может быть Днем скорби", — добавил Вадим Новинский.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскрыл свое отношение ко Дню Победы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!